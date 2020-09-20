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Silivri'de başına mermi isabet eden genç adam hayatını kaybetti

’de, bir kişi boşanma aşamasındaki eşine ve yanındaki erkek şahsa yönelik silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda kadın ve yanındaki kişi ağır şekilde yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Genç kadının hastanede tedavisi devam ederken başına isabet eden mermi ile yaralanan M.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 20.9.2020 21:05 Son Güncelleme: 20.9.2020 21:15 ABONE OL
Silivri'de başına mermi isabet eden genç adam hayatını kaybetti

İstanbul Silivri'de, bir kişi boşanma aşamasındaki eşine ve yanındaki erkek şahsa yönelik silahlı saldırıda bulundu. Olay, saat 17.00 sıralarında Silivri Yeni Mahalle'de meydana geldi.

ESKİ EŞ DEHŞET SAÇTI

Edinilen bilgiye göre, Metehan Ç. isimli kişi, boşanma aşamasında olduğu eşi E.Ç. ile yanında bulunan M.K. isimli bir erkek şahsa yönelik silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda genç kadın vücuduna isabet eden kurşunlarla, yanında bulunan M.K. ise başına isabet eden mermi ile ağır şekilde yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Genç kadının Çam Sapura Hastanesinde tedavisi devam ederken, başına mermi isabet eden M.K., kaldırıldığı Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinden kaçan ve bir süre önce mahkemece hakkında uzaklaştırma kararı verilen kocanın ise bir süre sonra karakola giderek teslim olduğu öğrenildi. Skandal olaya ilişkin geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

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Silivri'de başına mermi isabet eden genç adam hayatını kaybetti
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