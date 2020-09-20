ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu haftanın kampanyalı ürünlerinden yararlanmak isteyenler için züccaciye, okul malzemeleri, teknoloji gibi birçok üründe indirime gidildi. Eylül ayının son haftalarında indirimde olacak ürünlerin sergilendiği katalogda yine inanılmaz indirimler var. ŞOK aktüel ürünlerde indirimler ve fırsatlar için ürün listesine göz atın. İşte bu haftanın ŞOK indirimli ürünler listesi

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (16-22 EYLÜL 2020)

ŞOK aktüel kataloğundaki ürünlerin sayısı her hafta olduğu gibi bu hafta da sınırlı, bu nedenle erken davranan şanslı olacak. Avantajlı fiyatlardan faydalanmak isteyenler için ŞOK aktüel ürünler kataloğu sizlerle…