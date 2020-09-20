ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu haftanın kampanyalı ürünlerinden yararlanmak isteyenler için züccaciye, okul malzemeleri, teknoloji gibi birçok üründe indirime gidildi. Eylül ayının son haftalarında indirimde olacak ürünlerin sergilendiği katalogda yine inanılmaz indirimler var. ŞOK aktüel ürünlerde indirimler ve fırsatlar için ürün listesine göz atın. İşte bu haftanın ŞOK indirimli ürünler listesi
ŞOK aktüel kataloğundaki ürünlerin sayısı her hafta olduğu gibi bu hafta da sınırlı, bu nedenle erken davranan şanslı olacak. Avantajlı fiyatlardan faydalanmak isteyenler için ŞOK aktüel ürünler kataloğu sizlerle…
Sinbo Cyclone Elektrikli Süpürge 329 TL
Alcatel 1T 16 GB Çocuk Tableti 499 TL
Everest 7" Tablet 399 TL
Kiwi Blender Seti 129 TL
Maress Çelik Çaycı 139 TL
Teba Elektrikli Plastik Cezve 39,95 TL
Monique Çelik Termos 1,5 Litre 149 TL
S-Link 32 GB Metal Kasa USB Bellek 29,95 TL
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