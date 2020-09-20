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Son dakika: 'dan dikkat çeken grip uyarısı

sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. yaptığı paylaşımda "Gribin sebebi İnfluenza virüsü, Koronavirüsle aynı şekilde bulaşır. Yakın mesafede, kapalı ortamda risk artar. Koronavirüse karşı alınan üç tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltmış oluruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Aynı anda iki virüsle savaşmak zorunda kalmayalım." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 20.9.2020 12:48 Son Güncelleme: 20.9.2020 12:54 ABONE OL
Son dakika: Bakan Koca'dan dikkat çeken grip uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı alınan üç tedbirin sıkı uygulandığı takdirde, grip vakalarının da azaltılmış olacağını açıkladı.

"AYNI ANDA İKİ VİRÜSLE SAVAŞMAK ZORUNDA KALMAYALIM"


Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gribin sebebi İnfluenza virüsü, Koronavirüsle aynı şekilde bulaşır. Yakın mesafede, kapalı ortamda risk artar. Koronavirüse karşı alınan üç tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltmış oluruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Aynı anda iki virüsle savaşmak zorunda kalmayalım" ifadesini kullandı.

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Son dakika: Bakan Koca'dan dikkat çeken grip uyarısı
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