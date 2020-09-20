Son dakika: Böyle yakalanmıştı! Terör örgütü sarsılınca elebaşları bu yalana başvurdu! Cezası belli oldu...

KAMUOYUNA KORUCU YALANI

Elindeki beyaz bayrakla aç, sefil halde teslim olan terörist Arat'ın bitkin haldeki görüntülerinden rahatsız olan terör örgütü, yalan algı oluşturup, "Bunlar korucudur, askerlerin senaryosudur" diyerek sahiplenmiş, ancak istihbarat birimlerinin deşifre ettiği telsiz görüşmelerinde ise Arat ile 2 teröristin ihanet ettiğini açıklamışlardı.

TELSİZDE İHANET VE İNFAZ TALİMATI

Alişer telsiz koduyla çevirime çıkan sözde Amed eyaleti gençlik birimi sorumlusu Hemgin, Asi telsiz kodlu orta saha sorumlusu Nevzat Gündüz, Rojhat telsiz kodlu Kuzey saha telsiz operaratörü ve Rezzan telsiz koduyla çevirime çıkan sözde Halk Savunma Merkezi sorumlusu arasında geçen telsiz konuşmasında, terörist Mehmet Şirin Arat'ın teslim olmasıyla ilgili görüşmeleri istihbarat birimleri şu şekilde kayıt altına almıştı:

