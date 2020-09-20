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: Bunun adı vahşet! Hamile kadını babasının evinde defalarca bıçakladı! Her yerde aranıyor...

haberine göre; Kayseri'de bir şahıs, boşanmak üzere olduğu hamile eşini çıkan tartışmada bıçaklayarak ağır yaraladı. Hamile olan ve aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan B.T., vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrasında firar eden M.A.T.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

DHA
İHA
Giriş Tarihi: 20.9.2020 14:51 Son Güncelleme: 20.9.2020 15:03 ABONE OL
Son dakika: Bunun adı vahşet! Hamile kadını babasının evinde defalarca bıçakladı! Her yerde aranıyor...

Kayseri'de Mustafa Aykut T. (25), boşanma davası açıp bir ay önce baba evine giden 5 aylık hamile eşi Buket T.'yi (24) karnından bıçakladı. Ağır yaralanan genç kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan Mustafa Aykut T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son dakika: Bunun adı vahşet! Hamile kadını babasının evinde defalarca bıçakladı! Her yerde aranıyor...

Olay, saat 12.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sırasöğütler Caddesi'nde bulunan müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre; Buket T. 2 yıl önce evlendiği Mustafa Aykut T. ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası, bir ay önce babası Ramazan Şahin'in evine döndü.

Son dakika: Bunun adı vahşet! Hamile kadını babasının evinde defalarca bıçakladı! Her yerde aranıyor...

İşsiz Mustafa Aykut T., 5 aylık hamile eşi ile görüşmek için kayınpederinin evine gitti. Ancak, genç kadın eşi ile görüşmek istemediğini söyledi. İkili arasında çıkan tartışma sonucu Mustafa Aykut T., eşini karnından bıçakladı.

Son dakika: Bunun adı vahşet! Hamile kadını babasının evinde defalarca bıçakladı! Her yerde aranıyor...

Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Mustafa Aykut T. olay yerinden kaçtı. Ailesinin evde olmadığı sırada bıçaklı saldırıya uğrayan Buket T., çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika: Bunun adı vahşet! Hamile kadını babasının evinde defalarca bıçakladı! Her yerde aranıyor...

Ameliyata alınan genç kadının durumunun ağır olduğu, 5 aylık bebeğin ise durumunun henüz bilinmediği öğrenildi.
Polis kaçan Mustafa Aykut T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Son dakika: Bunun adı vahşet! Hamile kadını babasının evinde defalarca bıçakladı! Her yerde aranıyor...
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