Son dakika: Bunun adı vahşet! Hamile kadını babasının evinde defalarca bıçakladı! Her yerde aranıyor...

İşsiz Mustafa Aykut T., 5 aylık hamile eşi ile görüşmek için kayınpederinin evine gitti. Ancak, genç kadın eşi ile görüşmek istemediğini söyledi. İkili arasında çıkan tartışma sonucu Mustafa Aykut T., eşini karnından bıçakladı.