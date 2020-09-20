Son dakika: Çocuğuna tekme atan çocuğu tekme tokat dövdü, yetmedi konuşmaya gelen ailesine saldırdı

O ANLARI ANLATTI



Yaşadığı olaydan sonra korktuğunu belirten Ahmet Hakan Çıtak, şunları söyledi:



"Bir arkadaşımla birlikte yürüyüş yapmaya çıkmıştık. Benden 5 yaş küçük olan bir çocuk arkamdan bana yönelik küfür ve hakaret etti. Ben de onun üzerine sahaya girip, 'Ben senden büyüğüm. Düzgün konuşmanı rica ediyorum' diyerek 4-5 defa uyardım. Yine küfür edince korkutmak amaçlı bacağına bir tane tekme attım.