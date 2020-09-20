Müge Anlı'daki Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin son dakika haberleri geliyor... Gülay Uygun nasıl öldü?

ŞÜPHELER, SORULAR, ÇELİŞKİLER

"Bir adli tıp uzmanı olarak bu tabloda bu görüntüler sizce şüpheli bir duruma işaret ediyor olabilir mi?"

Nevzat Alkan;

"Zaten olay başlı başına şüpheli bir durum. Çünkü çok değişik iddialar söz konusu. Gelen değişik bilgiler de var soruşturma makamlarına..."

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