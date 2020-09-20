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Son Dakika Haberi: şiddetli ile sallandı! ve son depremler listesi

Az önce gelen son dakika haberine göre ’da oldu. Boğaziçi Üniversitesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Malatya’nın Yazıhan ilçesinde yaşanan depremin şiddeti 4.0 belirlendi. Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan ve anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. İşte Malatya depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ile 20 Eylül Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Giriş Tarihi: 20.9.2020 09:02 Son Güncelleme: 20.9.2020 09:03 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Malatya şiddetli deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Gelen son dakika deprem haberine göre Malatya ilinin Yazıhan ilçesine bağlı Alican Mahallesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Aşağıda, Malatya meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yer alıyor.

MALATYA'DA DEPREM

Kandilli Rasathanesi'nin ardından ajanslar tarafından gelen bilgiye göre sarsıntının 08.45 civarında meydana geldiği ve Malatya'nın Yazıhan ilçesinde olduğu bildirildi. İşte açıklanan verilerin detayları ve son depremler listesi...

ALICAN-YAZIHAN (MALATYA)

20.09.2020, 08:45:15 TSİ

Büyüklük: 4.0

Derinlik: 6.3 km

#Kandilli

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Son Dakika Haberi: Malatya şiddetli deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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