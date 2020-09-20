Son Dakika Haberi: Malatya şiddetli deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Gelen son dakika deprem haberine göre Malatya ilinin Yazıhan ilçesine bağlı Alican Mahallesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Aşağıda, Malatya meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yer alıyor.

MALATYA'DA DEPREM

Kandilli Rasathanesi'nin ardından ajanslar tarafından gelen bilgiye göre sarsıntının 08.45 civarında meydana geldiği ve Malatya'nın Yazıhan ilçesinde olduğu bildirildi. İşte açıklanan verilerin detayları ve son depremler listesi...

ALICAN-YAZIHAN (MALATYA)

20.09.2020, 08:45:15 TSİ

Büyüklük: 4.0

Derinlik: 6.3 km

#Kandilli