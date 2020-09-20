SON DAKİKA - Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 19 Eylül Türkiye corona vaka ve ölü sayısı son durum!

Corona vaka sayısı ile son gelişmeler yakından takip edilirken son olarak 18 Eylül 2020 koronavirüs tablosu verilerine göre; vefat sayısı 62, hasta sayısı bin 771, test sayısı 111 bin 113 ve iyileşen sayısı ise bin 60 olarak kayıtlara geçti. Hal böyle olunca corona virüsü ölü ve vaka sayısı ile ilgili yeni veriler merak ediliyor. Peki; Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 19 Eylül Türkiye corona vaka ve ölü sayısı son durum ne? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı!

CORONA GÜNLÜK TABLO: 19 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI SON DURUM!

19 Eylül 2020 corona vaka sayısına ilişkin güncel tablo AÇIKLANDI...

Corona vaka sayısı son dakika gelişmeleri ile Bakan Koca'nın değerlendirmeleri haberimizin içerisinde...