Son dakika haberi! Uzmanından kritik İstanbul depremi açıklaması: Uyuyan dev uyandı

Prof. Dr. Süleyman Pampal açıklamasında, Türkiye'nin coğrafi yapısı gereği yüzyıllardır depremler yaşadığını söyledi. Kuzey Anadolu Fay hattının güney kolunun çeşitli bölgelerinde 1953, 1964 ve 1999'da deprem olduğunu hatırlatan Pampal, fay hattının Marmara'nın içine doğru kırıldığını belirtti. Marmara Fayı'nın ortalarında sismik boşluk oluştuğunu ve boşluğun henüz kırılmadığını aktaran Pampal, Kuzey Anadolu Fayı üzerinde meydana gelecek depremin ilk olarak Marmara açıklarında olacağını belirtti.

Bu fay hattının Silivri açıklarında 7- 7.5 buçuk büyüklüğünde depreme neden olacağını ifade eden Pampal, "Deniz altında yapılan çalışmalarla bu fay iyi tanımlandı. Bu fayın bir özelliği daha var, hiç hareket etmiyor, kilitli bir fay. Yani deformasyon hiç olmuyor, yıllık hareketlerle daha fazla enerji birikiyor. O nedenle burada 7'nin üstünde bir deprem olması sürpriz olmayacaktır" dedi.

