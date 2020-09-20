Son dakika haberi! Uzmanından kritik İstanbul depremi açıklaması: Uyuyan dev uyandı

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! Uzmanından kritik açıklaması: Uyuyan dev uyandı

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, üzerinde yapılan istatistiki çalışmaların olduğunu, 1999 depreminden sonraki 30 yıl içinde büyük depremin olma olasılığının yüzde 60- 65 olarak belirlendiğini ifade ederek, "1999'dan sonra 21 yıl geçti. Bu yüzde 65 olan ihtimal 70'e çıktı, 75'e çıktı 80'e çıkıyor. Yani yaklaşıyoruz. Önümüzdeki 10 yıl içinde olması tabii ki mümkün, 10 yıla kalmayabilir, 10 yılı geçebilir de" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 20.9.2020 10:41 Son Güncelleme: 20.9.2020 10:46 ABONE OL
Son dakika haberi: Uzmanından korkutan İstanbul depremi açıklaması!

Prof. Dr. Süleyman Pampal açıklamasında, 'nin coğrafi yapısı gereği yüzyıllardır depremler yaşadığını söyledi. hattının güney kolunun çeşitli bölgelerinde 1953, 1964 ve 1999'da olduğunu hatırlatan Pampal, fay hattının Marmara'nın içine doğru kırıldığını belirtti. Marmara Fayı'nın ortalarında sismik boşluk oluştuğunu ve boşluğun henüz kırılmadığını aktaran Pampal, Kuzey Anadolu Fayı üzerinde meydana gelecek depremin ilk olarak Marmara açıklarında olacağını belirtti.

Bu fay hattının Silivri açıklarında 7- 7.5 buçuk büyüklüğünde depreme neden olacağını ifade eden Pampal, "Deniz altında yapılan çalışmalarla bu fay iyi tanımlandı. Bu fayın bir özelliği daha var, hiç hareket etmiyor, kilitli bir fay. Yani deformasyon hiç olmuyor, yıllık hareketlerle daha fazla enerji birikiyor. O nedenle burada 7'nin üstünde bir deprem olması sürpriz olmayacaktır" dedi.

Son dakika haberi: Uzmanından korkutan İstanbul depremi açıklaması!

'DEPREMİN ÖNÜMÜZDEKİ 10 YIL İÇİNDE OLMASI MÜMKÜN'

üzerinde yapılan istatistiki çalışmaların olduğunu belirten Prof. Pampal, 1999 depreminden sonraki 30 yıl içinde büyük depremin olma olasılığının yüzde 60-65 olarak belirlendiğini ifade etti. Pampal, "1999'dan sonra 21 yıl geçti. Bu yüzde 65 olan ihtimal 70'e çıktı, 75'e çıktı 80'e çıkıyor. Yani yaklaşıyoruz. Önümüzdeki 10 yıl içinde olması tabi ki mümkün, 10 yıla kalmayabilir, 10 yılı geçebilir de. Ama dediğim gibi ilk olacak Batı Marmara'da yani Marmara denizinin ortalarında bekleniyor" diye konuştu.

Son dakika haberi: Uzmanından korkutan İstanbul depremi açıklaması!

hattındaki tek sismik boşluğun Orta Marmara'da olmadığını ifade eden Pampal, Erzincan ile Bingöl'ün Karlıova ilçesi arasında bulunan Yedisu Fayı'nda da sismik boşluğun bulunduğunu belirtti. Karlıova'da birkaç ay önce meydana gelen depremin uzmanları korkuttuğunu söyleyen Pampal, fay üzerinde özellikle Erzincan'a doğru kırılmamış bölgelerin olduğunu ve bu fayın 7'den büyük yaratma potansiyelinin bulunduğunu vurguladı.

Son dakika haberi: Uzmanından korkutan İstanbul depremi açıklaması!

'UYUYAN DEV UYANDI'

Pampal, Elazığ-Sivrice depremini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Elâzığ, Sivrice, Pötürge arasında meydana gelen , uyuyan devin uyandığını bize hatırlattı. Bir fay sisteminde kırılma yaşanması durumunda tehlikenin en yoğun olduğu yer, fayın diğer iki ucudur. Bu ne demek? Pütürge'den güneye Sincik, Gölbaşı'na doğru olan kısmın eli kulağında demek, yırtılma başladı demek, burası topun ağzında demek. Bir de Kuzey Doğu'ya doğru, Sivrice'den Palu'ya doğru uzanan Palu-Hazar segmentinde 6-6,5 büyüklüğünde deprem yaratabilir demek."

Son dakika haberi: Uzmanından korkutan İstanbul depremi açıklaması!

'ANKARA CİDDİ TEHLİKE ALTINDA'

Pampal, Tuz Gölü Fayı'nın Haymana'ya kadar uzandığını ifade ederek, bu fayın Ankara ve çevre iller için büyük risk oluşturduğunu aktardı. Pampal, "Ankara ciddi tehlike altında. Ankara'da olmaz, deprem riski düşük zannediliyor, aslında son derece yüksek deprem tehlikesi altında olduğunu, risklerin daha da büyük olduğunu bilmemiz gerekiyor" dedi.

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Son dakika haberi! Uzmanından kritik İstanbul depremi açıklaması: Uyuyan dev uyandı
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