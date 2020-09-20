Son dakika: İstiklal Caddesi'nde genç kızı adım adım takip etti! 'Güven Timi'nin dikkati ile yakalandı! İşte o anlar...

Olay, İstiklal Caddesi'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 28 yaşındaki Sezer T. metroda seyahat eden Ö.K. (23) isimli genç kadının yanına oturdu. Taksim'de metrodan inen Ö.K. İstiklal Caddesi'nde yürüdüğü esnada metroda yanına oturan Sezer T.'nin kendisini takip ettiğini fark etti.