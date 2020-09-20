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: İstiklal Caddesi'nde genç kızı adım adım takip etti! 'Güven Timi'nin dikkati ile yakalandı! İşte o anlar...

haberi: Beyoğlu'nun kalabalık noktası İstiklal Caddesi'nde görev yapan Güven Timi, genç bir kızı kabustan kurtardı. Genç kız, kendisini takip eden Sezer T.'den metrodan itibaren ne yaptıysa kurtulamadı. Tedirgin şekilde ilerleyen kızı polis ekipleri fark etti. Adım adım, Sezer T.'yi izleyen polis ekipleri, ilk fırsatta şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. O anlar saniye saniye kaydedildi...

İHA
Giriş Tarihi: 20.9.2020 11:22 Son Güncelleme: 20.9.2020 11:48 ABONE OL
Son dakika: İstiklal Caddesi'nde genç kızı adım adım takip etti! 'Güven Timi'nin dikkati ile yakalandı! İşte o anlar...

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde genç kadını takip ettiği anlaşılan bir şahıs güven timleri tarafından fark edilerek gözaltına alındı. Cadde boyu süren adım adım takip kameralara yansıdı.

Son dakika: Taksim'de genç kadını takip eden sapık böyle görüntülendi! Güven timleri adım adım takip etti | Video

Son dakika: İstiklal Caddesi'nde genç kızı adım adım takip etti! 'Güven Timi'nin dikkati ile yakalandı! İşte o anlar...

Olay, İstiklal Caddesi'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 28 yaşındaki Sezer T. metroda seyahat eden Ö.K. (23) isimli genç kadının yanına oturdu. Taksim'de metrodan inen Ö.K. İstiklal Caddesi'nde yürüdüğü esnada metroda yanına oturan Sezer T.'nin kendisini takip ettiğini fark etti.

Son dakika: İstiklal Caddesi'nde genç kızı adım adım takip etti! 'Güven Timi'nin dikkati ile yakalandı! İşte o anlar...

Kadının tedirgin tavırlarından şüphelenen Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri genç kadını ve Sezer T.'yi takibe aldı.

Son dakika: İstiklal Caddesi'nde genç kızı adım adım takip etti! 'Güven Timi'nin dikkati ile yakalandı! İşte o anlar...

Genç kadın İstiklal Caddesi üzerinde bir mağazaya girerek kendisini takip eden Sezer T.'den kurtulmaya çalıştı. Ö.K. mağazadan çıktıktan sonra yanına yaklaşan Sezer T. sözlü tacizde bulundu.

Son dakika: İstiklal Caddesi'nde genç kızı adım adım takip etti! 'Güven Timi'nin dikkati ile yakalandı! İşte o anlar...

Bunun üzerine polis ekipleri olaya müdahale ederek Sezer T.'yi gözaltına aldı. Ö.K.'nin şikayetçi olduğu Sezer T. ifadesi alınmak üzere Güven Timleri Şube Müdürlüğü Bölge Amirliği'ne götürüldü.

Son dakika: İstiklal Caddesi'nde genç kızı adım adım takip etti! 'Güven Timi'nin dikkati ile yakalandı! İşte o anlar...

Öte yandan, cadde boyu süren adım adım takip kameralara yansıdı.

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Son dakika: İstiklal Caddesi'nde genç kızı adım adım takip etti! 'Güven Timi'nin dikkati ile yakalandı! İşte o anlar...
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