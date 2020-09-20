Son dakika: Kahramanların sırılsıklam mücadelesi! Kimisi hastanede kalıyor, kimisi kendini evinde izole ediyor! Tek istekleri...

EVE GİTMEYİP HASTANEDE YATAN HEKİMLER VAR

Kimi yaşlı anne ve babasına kimi çocuklarına ve eşine virüs bulaştırma ihtimalinden dolayı çoğu zaman evlerine dahi gitmiyor. Hastanede doktor odalarında uyuyan ve burada ihtiyaçlarını karşılayan sağlık çalışanlarının tek amacı ise Covid-19 hastalarının rahat nefes alabilmesi.