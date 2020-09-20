Son dakika: Kahramanların sırılsıklam mücadelesi! Kimisi hastanede kalıyor, kimisi kendini evinde izole ediyor! Tek istekleri...

AkdenizÜniversitesi Hastanesi yoğun bakımında koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları, her gün astronot gibi giyinip, koruyucu kıyafetin içinde terden sırılsıklam halde, hastaların beslenmesinden temizliğine tüm süreci titizlikle yürütüyor.
Antalya'da İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 7 kamu, 2 üniversite ve 18 özel hastane olmak üzere pandemi kriterlerini sağlayan 27 hastane yer alıyor. Bu hastanelerdeki 849 erişkin yoğun bakım yatağından 218'i, pandemi için ayrıldı. Binlerce sağlık personeli ise büyük özveriyle görev yapıyor.
Kent merkezindeki pandemi hastanelerinden biri olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Covid-19 vakasının Türkiye'de tespit edildiği 11 Mart'tan bu yana tüm tedbirleri üst seviyede alarak hastaları tedavi ediyor. Hastanede görev yapan sağlık çalışanları ise koronavirüsle savaşta en ön safta yer alıyor.
EVE GİTMEYİP HASTANEDE YATAN HEKİMLER VAR
Kimi yaşlı anne ve babasına kimi çocuklarına ve eşine virüs bulaştırma ihtimalinden dolayı çoğu zaman evlerine dahi gitmiyor. Hastanede doktor odalarında uyuyan ve burada ihtiyaçlarını karşılayan sağlık çalışanlarının tek amacı ise Covid-19 hastalarının rahat nefes alabilmesi.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin 80 yoğun bakım yatak kapasitesinin 15'i, koronavirüs hastaları için ayrılmış durumda. Bu yatakların tamamı, aralarında 30'lu yaşlarda olanların da yer aldığı hastalarla dolu. 60 sağlık çalışanı, 24 saat süresince hastaların beslenmesinden tuvalet ihtiyaçlarına tüm ihtiyaçlarını karşıladığı gibi tedavilerini de üst seviyede gerçekleştiriyor.
SAVAŞÇILARIN SİLAHLARI: MASKE, TULUM, SİPERLİK
Sağlık çalışanları hastaları iyileştirirken kendilerini de virüse karşı üst seviyede korumaya çalışıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen siperlik, özellikli maske, tulumlar, koronavirüs savaşçılarının en önemli silahları.
İstisnasız tüm çalışanlar, 15 yatağın bulunduğu Covid-19 yoğun bakım alanına girerken hava dahi geçirmeyen özel bir kumaştan üretilen tulumu giyip, bazen çift maske, bazen de özellikli maskeyle birlikte siperlik takıp eldiven giydikten sonra tedaviye başlıyor.
TERDEN ÖNLÜKLERİ SIRILSIKLAM OLUYOR
Sağlık çalışanları, birer astronotu andıran koruyucu kıyafet içinde saatlerce çalışıyor. Bazen uzun saatler üzerlerinde kalan koruyucu tulumu çıkardıklarında, iç kısımdaki önlüklerinin terden sırılsıklam olduğu görülüyor.
Hastalar ise temas etmeyecek şekilde hazırlanan birbirlerinden ayrı tutulduğu cam bölmeli alanlarda tedavi görüyor. Sağlık çalışanları, bu tulum içerisindeyken insani ihtiyaçlarının hiçbirini gerçekleştiremiyor. Dinlenmek için tulumları çıkaran sağlık çalışanları, bu aşamada da mesafe ve maske kuralına dikkat ediyor.