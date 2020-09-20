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Son dakika: 'de kaybolan kardeşlerden Bozkurt Aydemir ölü bulundu!

'deki Munzur Vadisi Milli Parkı içindeki Venk köyü yakınlarında Pazar günü kaybolan iki kardeşten Bozkurt Aydemir'in (45) cansız bedeni araçlarının 500 metre mesafesinde bulundu, kardeşi Mehmet Aydemir'in (37) bulunması için arama çalışmaları sürdürülüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 20.9.2020 13:01 Son Güncelleme: 20.9.2020 13:16 ABONE OL
Son dakika: Tunceli'de kaybolan kardeşlerden Bozkurt Aydemir ölü bulundu!

'deki Munzur Vadisi Milli Parkı içindeki Venk köyü yakınlarında Pazar günü kaybolan iki kardeşten Bozkurt Aydemir'in (45) cansız bedeni araçlarının 500 metre mesafesinde bulundu, kardeşi Mehmet Aydemir'in (37) bulunması için arama çalışmaları sürdürülüyor.

Son dakika: Tunceli'de kaybolan kardeşlerden Bozkurt Aydemir ölü bulundu!

Sarımsak toplamak ve piknik yapmak için gittikten 7 gündür kendilerinden haber alınamayan bozkurt (45) ve Mehmet Aydemir (37) kardeşler için mit, polis ve jandarma tarafından özel ekip kurulmuştu.

Son dakika: Tunceli'de kaybolan kardeşlerden Bozkurt Aydemir ölü bulundu!

Elazığ'da doğalgaz işiyle uğraşan Bozkurt ve Mehmet Aydemir kardeşler, iş için bir süre önce 'ye geldi. İki kardeş, pazar günü 23 P 1387 plakalı otomobilleriyle piknik yapmak ve sarımsak toplamak için Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki Venk köyü yakınlarına gitti. Bulundukları yeri yakınlarına da bildiren kardeşler, otomobillerini, cama acil durumlarda aranması için telefon numarası içeren bir not bırakarak yol kenarına park etti.

Son dakika: Tunceli'de kaybolan kardeşlerden Bozkurt Aydemir ölü bulundu!

Bozkurt kardeşlerden geç saatlere kadar haber alınamayınca, yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, park halindeki otomobili buldu, ancak kardeşlere ulaşamadı.

Son dakika: Tunceli'de kaybolan kardeşlerden Bozkurt Aydemir ölü bulundu!

ÖZEL EKİP KURULDU

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aydemir kardeşlerin kaybolmasına ilişkin başlatılan soruştur sürerken MİT, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde özel ekip kuruldu.

Son dakika: Tunceli'de kaybolan kardeşlerden Bozkurt Aydemir ölü bulundu!

TERÖRİSTLER Mİ KAÇIRDI?

Güvenlik güçleri, 2 kardeşin teröristlerce kaçırma ihtimaline karşı bölgede 2 İnsansız Hava Aracı (İHA) dron ve helikopterle havada incelemeleri sürüyor.

Son dakika: Tunceli'de kaybolan kardeşlerden Bozkurt Aydemir ölü bulundu!

(Kayıp kardeşlerden Mehmet Aydemir)

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Son dakika: Tunceli'de kaybolan kardeşlerden Bozkurt Aydemir ölü bulundu!
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