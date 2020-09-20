Trabzonlu yazar Hüseyin Albayrak’tan üzen haber

Trabzonlu araştırmacı-yazar Hüseyin Albayrak (79) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dernekpazarı ilçesinde doğan evli ve 6 çocuk babası Hüseyin Albayrak, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Albayrak, dün tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Albayrak vasiyeti gereği doğduğu yerde toprağa verilecek. İlk ve orta öğrenimini Trabzon'da yüksek öğrenimini Anadolu Üniversitesi'nde tamamlayan Albayrak bir çok gazetede araştırma ve makale ödülleri kazandı.