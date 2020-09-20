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Haberler Yaşam Haberleri Ümitcan Uygun'dan son dakika haberi: Aleyna Çakır hakkında Ümitcan Uygun'dan flaş açıklamalar...

'dan haberi: hakkında Ümitcan Uygun'dan flaş açıklamalar...

Türkiye'nin gündeminde yer alan 'ın ölümüne ilişkin haberleri yakından takip edilirken 'dan flaş açıklamalar geldi. Aleyna Çakır hakkında konuşan Ümitcan Uygun herkesten özür dilerken aynı zamanda Aleyna Çakır'ı sevdiğinden de bahsetti. Uygun'un açıklamaları sosyal medyada kısa sürede yer alırken son dakika gelişmeleri ve açıklamaları ise haberimizin devamında...

Giriş Tarihi: 20.9.2020 21:14 Son Güncelleme: 20.9.2020 21:14 ABONE OL
Ümitcan Uygun'dan son dakika açıklaması: Aleyna Çakır hakkında Ümitcan Uygun'dan flaş açıklamalar...

, ve annesi olaylarına ilişkin gelişmeleri yakından takip edilirken bir son dakika gelişmesi yaşanıyor. Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Özür dilediği görülürken ağabeyinin kendine ceza verdiğini de sözlerine ekledi.

ÜMİTCAN UYGUN, ALEYNA ÇAKIR HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU!

Türkiye'nin konuştuğu Aleyna Çakır olayından son dakika gelişmeleri şu şekilde;

Ümitcan Uygun'dan son dakika açıklaması: Aleyna Çakır hakkında Ümitcan Uygun'dan flaş açıklamalar...

İTİRAF VAR, ÖZÜR VAR...

Ümitcan Uygun'un açıklamaları...

" benim çok sevdiğimdir. İsteyerek, bilerek ona zarar vermem, veremem. Sosyal medyada bazı videolar çıktı. O videoda yaptıklarımdan ötürü son derece hatalıyım. O gün çok fazla alkollü olduğum için sinir krizine girdim ve Aleyna astım hastası olduğu için bir kere vurduğumda bayıldı. Yaptıklarımdan pişmanım başta Aleyna'nın ailesine başsağlığı diliyorum ve ... ağabeyimden özür diliyorum. Ama ben bu konu hariç suçsuzum. Karalamalara karşı diyecek bir şeyim yok. Üzüntümü sessiz yaşıyorum. Benim cezamı da ... ağabeyim vermiştir."

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Ümitcan Uygun'dan son dakika açıklaması: Aleyna Çakır hakkında Ümitcan Uygun'dan flaş açıklamalar...

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YENİ TANIKLAR, ŞOK İDDİALAR

Atv habere ulasan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir genç kiz ifadesinde "Düğününde otururken Ümitcan ile birlikte 6 kız geldi. 19-20 yaşları arasında. Ümitcan'ın annesine seslendiler. Yurtta çalışıyorum bunları ben büyütüyorum. Beni seviyorlar dedi. Kızlarla sohbet ederken biz 18 yaşını doldurduk, bize ev açtı. Şu an Ümitcan ile birlikteyiz bizi çalıştırıyor dedi. Annesi de söyledi..." dedi.

Ümitcan Uygun'dan son dakika açıklaması: Aleyna Çakır hakkında Ümitcan Uygun'dan flaş açıklamalar...

KÜÇÜK YAŞTAKİ KIZLARI KANDIRARAK PAVYONDA ÇALIŞTIRIYOR!

Bir başka tanığın ifadesine göre; "Kızın deyişine göre; biz burada müşteri bulmaya geldik gibisinden konuştuk, sonra mahallenin gençleri ile gitti..."

Küçük yaşlarda kızları gazino ve pavyon ve bar ortamına götürdüğüne dair ifadeler geldiği belirtildi....

Ümitcan Uygun'dan son dakika açıklaması: Aleyna Çakır hakkında Ümitcan Uygun'dan flaş açıklamalar...

"ÇOK KIZ VAR AMA KONUŞMAYA KORKUYORLAR"

"Çok çok kızlar var da bazı kız arkadaşlarımız konuşmuyor, korkuyorlar, tedirginler çünkü onların yerleri bariz belli çünkü bunlar gerçekten sıkıntılı insanlar..."

"Çok para kazanma vaadiyle gönderiliyor ancak son adres pavyon... İş dediğin bu muydu dediğimde ben mutlu olacağım, istemediğin bir şey olmayacak, dayıların parasını yiyeceğiz gibi bir muhabbet olduğu iddialar arasında yer alıyor..."

Ümitcan Uygun'dan son dakika açıklaması: Aleyna Çakır hakkında Ümitcan Uygun'dan flaş açıklamalar...

ÇARPICI İDDİALAR GELDİ

Uygun ölmeden birkaç gün önce öğrencileri ile WhatsApp üzerinden iletişime geçti ve "Hakkımda soruşturma başlatılabilir, benim için tanıklık edin, Gülay Hoca iyi bir insandır deyin" dediği ortaya çıktı.

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Ümitcan Uygun'dan son dakika haberi: Aleyna Çakır hakkında Ümitcan Uygun'dan flaş açıklamalar...
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