Ümitcan Uygun'dan son dakika haberi: Aleyna Çakır hakkında Ümitcan Uygun'dan flaş açıklamalar...

Aleyna Çakır, Ümitcan Uygun ve annesi Gülay Uygun olaylarına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken bir son dakika gelişmesi yaşanıyor. Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Özür dilediği görülürken ağabeyinin kendine ceza verdiğini de sözlerine ekledi.
Türkiye'nin konuştuğu Aleyna Çakır olayından son dakika gelişmeleri şu şekilde;
İTİRAF VAR, ÖZÜR VAR...
Ümitcan Uygun'un açıklamaları...
"Aleyna Çakır benim çok sevdiğimdir. İsteyerek, bilerek ona zarar vermem, veremem. Sosyal medyada bazı videolar çıktı. O videoda yaptıklarımdan ötürü son derece hatalıyım. O gün çok fazla alkollü olduğum için sinir krizine girdim ve Aleyna astım hastası olduğu için bir kere vurduğumda bayıldı. Yaptıklarımdan pişmanım başta Aleyna'nın ailesine başsağlığı diliyorum ve ... ağabeyimden özür diliyorum. Ama ben bu konu hariç suçsuzum. Karalamalara karşı diyecek bir şeyim yok. Üzüntümü sessiz yaşıyorum. Benim cezamı da ... ağabeyim vermiştir."
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YENİ TANIKLAR, ŞOK İDDİALAR
Atv habere ulasan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir genç kiz ifadesinde "Düğününde otururken Ümitcan ile birlikte 6 kız geldi. 19-20 yaşları arasında. Ümitcan'ın annesine seslendiler. Yurtta çalışıyorum bunları ben büyütüyorum. Beni seviyorlar dedi. Kızlarla sohbet ederken biz 18 yaşını doldurduk, bize ev açtı. Şu an Ümitcan ile birlikteyiz bizi çalıştırıyor dedi. Annesi de söyledi..." dedi.
KÜÇÜK YAŞTAKİ KIZLARI KANDIRARAK PAVYONDA ÇALIŞTIRIYOR!
Bir başka tanığın ifadesine göre; "Kızın deyişine göre; biz burada müşteri bulmaya geldik gibisinden konuştuk, sonra mahallenin gençleri ile gitti..."
Küçük yaşlarda kızları gazino ve pavyon ve bar ortamına götürdüğüne dair ifadeler geldiği belirtildi....
"ÇOK KIZ VAR AMA KONUŞMAYA KORKUYORLAR"
"Çok çok kızlar var da bazı kız arkadaşlarımız konuşmuyor, korkuyorlar, tedirginler çünkü onların yerleri bariz belli çünkü bunlar gerçekten sıkıntılı insanlar..."
"Çok para kazanma vaadiyle gönderiliyor ancak son adres pavyon... İş dediğin bu muydu dediğimde ben mutlu olacağım, istemediğin bir şey olmayacak, dayıların parasını yiyeceğiz gibi bir muhabbet olduğu iddialar arasında yer alıyor..."