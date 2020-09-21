3 cinayet olayına karışan cezaevi firarisi yakalanmamak için bunu yapmış!

İlk olarak 2012 yılında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçunu işledikten sonra 4 yıl 5 ay hapis cezası alan ancak adli kontrolle serbest bırakılan İrfan Saygılı, 2014'te Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde Soner Dağoğlu'nun öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aynı yıl yarı açık cezaevine gönderilen Saygılı, buradan firar ettikten sonra 2016'da Bitlis'in Genç ilçesinde ismi açıklanmayan kişinin, daha sonra da aynı yıl içinde Adana'da Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde Serhat Aydemir'in öldürülmesi olayına karıştı.