4'üncü kattan itfaiyenin açtığı hava yastığına atladı

Olay, geçen ay, Adapazarı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik problemleri olduğu öğrenilen 38 yaşındaki Gülay Ç. alkol aldıktan sonra balkona çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri balkonun alt tarafında hava yastığı açtı. Bir süre sonra kendini 4'üncü kattan aşağı bırakan Gülay Ç., itfaiyenin açtığı hava yastığının üzerine düştü. Hafif yaralanan Gülay Ç. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Gülay Ç.'nin balkondan hava yastığının üzerine atlama anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.