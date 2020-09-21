8 yıl hapsi istendi

Boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık'ın iş yerini basarak kendisini ve otel müdürünü tehdit ettiğini ileri süren eski milli futbolcu Emre Aşık'ın şikâyeti üzerine Yağmur Aşık hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Aşık söz konusu tehdit sonrası koruma talep etti. Mahkeme, Aşık'ın talebi sonrası Yağmur Aşık'ın 3 ay süreyle tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Savcılık, Yağmur Aşık hakkında 8 yıla kadar hapis istedi.