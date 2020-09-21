Abdullah Dede'yi ayının elinden köpek kurtardı

Sarıkamış'a bağlı Şehitler Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Özden, geçen 18 Eylül'de yakacak odun ve kozalak toplamak için at arabasıyla Acısu bölgesindeki ormanlık alana gitti. Ayı saldırısına uğrayan Özden'in bağırması üzerine bölgede odun toplayanlar yardıma koşarak yardım etti. Kalçasından, yüzünden ve kolundan yaralanan Abdullah Özden, önce Sarıkamış Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Harekani Devlet Hastanesine sevk edilen Özden'in sağ kolununda kırık olduğu tespit edildi. Burnunda, alnında ve kalçasında pençe darbeleriyle derin yaralar oluşan Abdullah Özden, tedavisinin ardından taburcu edildi.

"AĞACIN DİBİNDE AYI ÇIKTI VE BANA VURMAYA BAŞLADI"



Taburcu olduktan sonra evine dönen Abdullah Özden yaşananları, Ormanda at arabasına yakacak doldururken bir ses duydum. Ağacın dibinden ayı çıktı ve bana vurmaya başladı. Ben takla attım, yuvarlandım. Elimde bir boş torba vardı. Ayı onun içine baktı bir şey yok. Yanıma geldi, beni burnu ile itekledi. Kalçamı ısırdı ve gitti. Sonra tekrar yanıma geldi saldırdı. Uzakta kesimcilerin yanına bir köpek vardı. Köpeğin sesi gelince ayı ona doğru döndü. Köpek ayıya havladı ve benim yanıma geldi. Köpek yanımdan ayrılmadı ve ayıya fırsat vermedi. Havlayınca ayı kaçtı. Kesimciler yanıma geldi. 'Dede sana ne oldu' dediler. 'Ayı beni parçaladı' dedim. Atı yememesi için onu kurtardık diye anlattı.



Şehitler Mahallesi muhtarı Mehmet Kılıç da son zamanlarda ayıların mahalle içerisine kadar inmeye başladığını, insanlara zarar verdiğini söyleyerek yetkililerden çözüm bulması için yardım istedi.