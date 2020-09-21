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Adım adım takip etmişti! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

genç kadını adım adım takip ederek taciz ettiği ileri sürülerek polisler tarafından suçüstü yakalanan genç adam, ifadesi ardından sevk edildiği ’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi: 21.9.2020 19:04 Son Güncelleme: 21.9.2020 19:05 ABONE OL
Adım adım takip etmişti! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde genç kadını takip ettiği anlaşılan bir şahıs güven timleri tarafından dün öğle saatlerinde fark edilerek gözaltına alınmıştı.

Son dakika: Taksim'de genç kadını takip eden sapık böyle görüntülendi! Güven timleri adım adım takip etti | Video

AMACIM TACİZ ETMEK DEĞİLDİ

Tacize maruz kalan genç kadının ihbar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan ￼genç, ' Taksimde hasta olduğunu sandığım bir kadın gördüm ￼.Yoldan geçen başka şahıslar bana kadınla ilgili SORULAR sorup götürmek istediklerini söylediler ben de bunun üzerine genç kadını korumak amacıyla yanında yürümeye başladım amacım taciz etmek değildi tek amacım kendisini korumaktı bu nedenden dolayı yanlış anlaşıldım beni linç ettiler işimden ve evimden oldum' dedi.

Son dakika: İstiklal Caddesi'nde genç kızı adım adım takip etti! 'Güven Timi'nin dikkati ile yakalandı! İşte o anlar...

TUTUKLANDI

Bugün ifadesi alınan 30 yaşındaki Sezer T. Tutuklanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik genç adamın 'cinsel taciz' suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi. ￼￼

Son dakika: İstiklal Caddesi'nde genç kızı adım adım takip etti! 'Güven Timi'nin dikkati ile yakalandı! İşte o anlar...

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Adım adım takip etmişti! Tutuklanarak cezaevine gönderildi
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