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'te dehşet! Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürüp, intihar etti

'in Bozüyük ilçesinde (30), kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi 'u (23) öldürüp, ardından intihar etti.

DHA
Giriş Tarihi: 21.9.2020 15:21 Son Güncelleme: 21.9.2020 15:27 ABONE OL
Bilecik'te dehşet! Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürüp, intihar etti

Olay, Bozüyük ilçesi Bozalan köyü yakınlarında meydana geldi. Fabrikada çalışan Yusuf Uğur, iddiaya göre kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Handan Bul ile konuşmak için, otomobille ormanlık alana gitti. Otomobilin içerisinde Handan Bul ile tartışmaya başlayan Yusuf Uğur, yanında getirdiği tabancayla Handan Bul'u vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Yusuf Uğur ve Handan Bul'un hayatını kaybettiği belirlendi.

SAVCILIK, SORUŞTURMA BAŞLATTI

Uğur ve Bul'un cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından önce Bozüyük Devlet Hastanesi morguna daha sonra da kesin ölüm nedenlerinin belirlenebilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Bilecik'te dehşet! Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürüp, intihar etti
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