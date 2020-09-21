Bıngıldak nedir, ne zaman kapanır? Bıngıldağın erken kapanması sorun teşkil eder mi?

Bıngıldak yenidoğan bebeği olan tüm anne ve babaları endişelendirir. Bebek doğduktan sonra sertleşen bıngıldak aslında bebeğin rahat doğmasını sağlar. Bebeğin henüz gelişim sürecinde olan bıngıldak aynı zamanda bebeğin kafatasının büyümesine yardımcı olur. Peki bıngıldak nedir? Ne zaman kapanır? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar...

BINGILDAK NEDİR?

Kafatası birçok sayıda kemikten oluşur ve beyin dokusu, beyin zarları ve kafatası ile korunur. Bıngıldak kafa kemiklerinin birleşme noktasındaki bağ dokularından oluşur. Bebeklerdeki kafatası kemiklerinin oluşmamasının en önemli nedenlerinden biri doğum kanalından daha kolay geçmesi içindir. Ayrıca beyin gelişimi için de oldukça önemli bir yere sahip olan bıngıldak zamanla sertleşir ve kapanmaya başlar.

BINGILDAK NE ZAMAN KAPANIR?

Yeni doğan bebeklerin başında toplam 6 adet bıngıldak bulunur. Bunlardan ön bıngıldak en büyük olanıdır. Alından geriye doğru baklava şeklindedir. Arka bıngıldak bebeğin kafasının arka kısmında bulunur ve ön bıngıldağa göre daha küçüktür. Bıngıldak olarak adlandırılan kıkırdağın kapanma süreci genellikle 9-18 ay arasında kendiliğinden geçekleşmektedir. Kapanma süresi 24 aya kadar yani bebek 2 yaşına gelene kadar da devam edebilir. Bazen bazı çocuklarda nadirde olsa arka bıngıldak açık olabilir ve 3 ay içinde kapanması gerekir. Bu durumla karşılaşanlar bebeğinin kafa çevresini sık sık ölçmesinde fayda bulunur. Ayrıca, yine nadir olmakla birlikte ön bıngıldak doğumda kapalı olabilir ya da 9 aydan erken kapanabilir. Kapanma süreleri ne olmamakla birlikte da erkek bebeklerde kız bebeklere oranla daha erken kapanır.

ERKEN KAPANMA SORUN TEŞKİL EDER Mİ?

Bebeğinizin bıngıldağı çok erken kapanırsa yani kemikli plakalar craniosynostosis adı verilen bir durumla karşılaşılırsa o zaman müdahale edilmelidir. Bu durum bebeğinizin zekasının yeterince gelişmemesine neden olabilir. Bu sebepten dolayı acilen doktorunuzdan yardım almanız gerekir.

BINGILDAKTA DEĞİŞİM NORMAL MİDİR?

Bebeğiniz ağladığında nefes alıp verdiğinde bıngıldakta şişme görülmesi normaldir. Ancak normalden fazla şişlik bebeğinizin beyninde enfeksiyon ya da başka bir sorunun sinyallerini verebilir. Bebeğinizin bıngıldağında şişme ve yanı sıra ateş görülüyorsa mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekebilir.

Bıngıldak ne işe yarar, nasıl korunur?