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Cani babanın savunması şoke etti

Şanlıurfa’da uyguladığı eşini evden kovduktan sonra eve kilitlediği 3 çocuğunu hortum ve kemerle dövüp işkence yaptığı ileri sürülen , çocuklarının ranzadan düşmesi nedeniyle vücudunda morluk ve izlerin oluştuğunu söyledi.

İHA
Giriş Tarihi: 21.9.2020 18:37 Son Güncelleme: 21.9.2020 18:38 ABONE OL
Cani babanın savunması şoke etti

Şanlıurfa'da uyguladığı eşini evden kovduktan sonra eve kilitlediği 3 çocuğunu hortum ve kemerle dövüp işkence yaptığı ileri sürülen , çocuklarının ranzadan düşmesi nedeniyle vücudunda morluk ve izlerin oluştuğunu söyledi.

Cani babanın savunması şoke etti

Şanlıurfa'da uyguladığı eşini evden kovup eve kilitlediği 3 çocuğunu sopa ve kemerle döverek şiddet uyguladığı iddia edilen cani babanın ifadeleri ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Ramazan Ç., çocuklarının yeni aldığı bir ranzadan düşüp yaralandığını söyleyerek kendisini savundu.

Cani babanın savunması şoke etti

Suçlamaları reddeden Ramazan Ç.'nin ifadesinde, "Ben çocuklarıma 10 gün önce ranza aldım. Bu ranzanın alt kısmında oğlum Yakup ile kızım Nisanur yatarken üst kısmında ise Hiranur yatıyordu. Çocuklar ranzaya alışık olmadıklarından son üç gündür aşağı düşüyorlardı. Vücutlarındaki izler bundan dolayı oluyordu. Geçen hafta pazartesi akşam ezanı okuduktan sonra kızım Nisanur'a annesinin gelip gelmediğini sordum.

Cani babanın savunması şoke etti

Bana cevap vermeyince sıkıştırdım. Yine cevap vermeyince kızımın yüzüne ellerimle iki tokat attım. Ardından kızın bahsettiğim tarihte annesinin eve geldiğini söyledi. Ben de eşimin evimde gizli gizli şeyler yaptığını, beni suçlayıcı bir şeyleri eve bırakabileceğini düşündüm ve evi dağıttım ama bir şey bulamadım. Olay gecesi ben ikametimin içinde halı yıkıyordum. Üç tane çocuğum da uyuyordu. Ben çocuklarımı dövmedim, onlara zarar vermedim" dediği öğrenildi.

Cani babanın savunması şoke etti

Ramazan Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Şanlıurfa'nın önceki hafta Haliliye ilçesine bağlı Yavuzselim Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre madde bağımlısı olan Ramazan Ç., karısı Narin Ç.'yi hortumla döverek 10 yıl boyunca uyguladı.

Cani babanın savunması şoke etti

Koca şiddetine dayanamayan kadın çocukları Cemrenur (2), Yakup Ensar (5), Nisanur ve Hiranur'u da yanına alarak babasının evine gitmek istedi. Çocukları annelerine vermeyen cani koca, 5 ay önce eşini evden kovdu. En küçük kızı Cemrenur'u yanına alan anne, babasının evine gitmek zorunda kaldı.

Cani babanın savunması şoke etti

Evde 3 çocuğuyla birlikte yaşamaya başlayan , iddiaya göre eve kilitlediği çocuklarına sürekli uyguladı. Pencereden dışarı bakan çocukların yüzünde belirli bir şekilde morluk ve şişlikler olduğunu gören komşular durumdan şüphelenerek, anne Narin Ç.'ye haber verdi.

Cani babanın savunması şoke etti

İKİ GÜN BOYUNCA ÇOCUKLARA İŞKENCE YAPTI


Eve giden anne, çocuklarının yüzündeki ve vücudundaki işkence izlerini gördü. Çocuklarını alıp babasının evine giden Narin Ç., polise haber verdi. Eve giden polis ekipleri, Ramazan Ç.'yi gözaltına aldı.

Cani babanın savunması şoke etti

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Travma geçirdiği öğrenilen çocuklar, ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerinde çocukların vücutlarının değişik yerlerinde derin ve işkence izlerine rastlandı.

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Cani babanın savunması şoke etti
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