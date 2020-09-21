Cani babanın savunması şoke etti

Bana cevap vermeyince sıkıştırdım. Yine cevap vermeyince kızımın yüzüne ellerimle iki tokat attım. Ardından kızın bahsettiğim tarihte annesinin eve geldiğini söyledi. Ben de eşimin evimde gizli gizli şeyler yaptığını, beni suçlayıcı bir şeyleri eve bırakabileceğini düşündüm ve evi dağıttım ama bir şey bulamadım. Olay gecesi ben ikametimin içinde halı yıkıyordum. Üç tane çocuğum da uyuyordu. Ben çocuklarımı dövmedim, onlara zarar vermedim" dediği öğrenildi.