Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ceset sordular yaralı bile bulamadılar... Polisi arayıp 'Ölümlü kaza yaptım' diyerek kendini ihbar etti

Ceset sordular yaralı bile bulamadılar... Polisi arayıp 'Ölümlü yaptım' diyerek kendini ihbar etti

'de, seyir halinde olan otomobil takip mesafesini korumayarak öndeki araca arkasından çarparak yaptı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü 112 Acil arayarak çarptığı kişinin öldüğünü söyledi. Kaza yerine gelen ilk polis ekibi, kazanın maddi hasarlı olduğunu öğrenince şok oldu.

İHA
Giriş Tarihi: 21.9.2020 11:33 Son Güncelleme: 21.9.2020 11:37 ABONE OL
Ceset sordular yaralı bile bulamadılar... Polisi arayıp 'Ölümlü kaza yaptım' diyerek kendini ihbar etti

, Pamukkale ilçesi Cankurtaran mahallesi Şahin Tepesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cankurtaran'dan istikametine gelen 20 FF 212 plakalı araç sürücüsü 20 BG 012 plakalı araçla olan takip mesafesini koruyamayarak sürücünün ani fren yapması sonrası arkasından çarparak kaza yaptı.

Ceset sordular yaralı bile bulamadılar... Polisi arayıp 'Ölümlü kaza yaptım' diyerek kendini ihbar etti

Kazada şoka uğrayan sürücü 112 Acil arayarak, panikle çarptığı kişinin öldüğünü söyledi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Ceset sordular yaralı bile bulamadılar... Polisi arayıp 'Ölümlü kaza yaptım' diyerek kendini ihbar etti

ŞOKA UĞRADI

Olay yerine gelen polis ekibi gördüğü manzara sonrası kazanın sadece maddi hasarlı olduğu ve sürücünün ayakta olduğunu görünce şoka uğradı.

Ceset sordular yaralı bile bulamadılar... Polisi arayıp 'Ölümlü kaza yaptım' diyerek kendini ihbar etti

Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücüyü olay yerinde sakinleştirdikten sonra müdahale ederek durumlarının iyi olduğunu belirtti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ceset sordular yaralı bile bulamadılar... Polisi arayıp 'Ölümlü kaza yaptım' diyerek kendini ihbar etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA