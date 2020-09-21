Ceviz ağacı nasıl budanır? Ceviz ağacı nasıl sulanır ve gübrelenir?

Ceviz dayanıklı bir ağaç olmasına karşın her bitkide olduğu gibi ilk filizi vermesi, aşılanması ve doğru şekilde budanması çok önemlidir. Sağlıklı filizlenen ceviz ağacının daha güçlü hale gelmesi için doğru zamanda budanması ve fazlalıklarından kurtulması gerekir. Budama kadar sulama sıklığı ve gübreleme işlemi de önemlidir. Ayrıca ağacın yetiştiği bölge de önemlidir. Bazı bölgelerde ceviz hızlı gelişirken bazılarında yavaş büyür. Bu durumda da farklı sulama teknikleri kullanmak gerekir. İşte ceviz ağacı bakımı ile size yol gösterecek ipuçları...

CEVİZ AĞACININ BUDAMA İŞLEMİ NASIL GERÇEKLEŞİR?

Ceviz ağacının budama işlemi sırasında iyi bir taç oluşturmak gerekir. Bu sayede cevizlerin kalite oranı artar, çiçeklenmeleri ve hava sirkülasyonu sağlanır, zarar görmüş kısımları temizlenir. Budama yapmanın asıl amacı ağacın yapraklarından dallarına kadar bakımın yapılması, ürünün kalite ve verimini arttırma, ağacın ışık ve hava almasını sağlamaktır.

Budama için en uygun zaman ise kış sonu ve yaz ayıdır. Kışın sonlarına doğru hafif bir kış budama işlemi, sürgün pişkinleşmesini daha rahat hale getirebilmek için yazın budama işlemi yapılır. Budama yaparken ağacın orta kısmından yapılmasına özen gösterilmeli, çok ince dallara işlem uygulanmamalı ve 30 cm'den kısa sürgü kesilmemelidir.

CEVİZ AĞACI NASIL SULANIR?

Ceviz sulama işleminde dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri ekmiş olduğunuz cevizin ilk yıllarında düzenli olarak sulama işleminin yapılması gerektiğidir. İdeal olan sulama tekniği sızdırma ve damla sulamadır. Özellikle iç doldurma döneminde sulama ayrı bir önem taşımaktadır.

CEVİZ AĞACI GÜBRELEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Ceviz gübreleme işleminde toprak, iklim koşulları, uygun bir gübre seçimi ve miktarı son derece önemlidir. Özellikle yavaş gelişen ya da güçsüz ceviz ağacı için azotlu gübre seçimi tercih edilebilir. Bunun yanı sıra fosfat ve potasyum oranı yüksek gübreler de kullanılabilir. Ancak gübreleme işleminde aşırıya kaçmak ağaca zarar verir. Gübreleme işlemi için en ideal zaman ise meyve verdikleri dönemdir.