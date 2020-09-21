Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 21 Eylül 2020 Milli Piyango Online MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı!

Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi yapılan çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından canlı ve noter huzurunda açıklanıyor. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye devretmişti. Hal böyle olunca bugünkü çekilişe ilgi arttı. Buna göre; Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 21 Eylül 2020 Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online MPİ bilet sorgulama ekranı
Sayısal Loto'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 21Eylül 2020 Pazartesi günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak. MP TV ile canlı yayınlanacak olan dev çekilişin ardından kazandıran numaraları heyecanla araştırılacak.
İşte Milli Piyango Online 21 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonucu bilet sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar...
Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanınca Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı üzerinden de bilet numaranızı yazarak size çıkan ikramiye olup olmadığını öğrenebilirsiniz.
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Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango'nun resmi YouTube Kanalı saat 21:30'da üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.