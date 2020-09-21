Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 21 Eylül 2020 Milli Piyango Online MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı!

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sonuçları saat kaçta açıklanacak? 21 Eylül 2020 Online MPİ Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı!

Şans oyunu tutkunları sonuçları için geri sayıma başladı. Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar kazandıran numaraları MPİ ile canlı ve noter huzuruna öğrenecek. En son yapılan çekiliş sonucunda büyük ikramiye devretmişti. Bunun ardından da kuponlarını oluşturan vatandaşların bugünkü çekilişe olan ilgisi daha da arttı. Peki, saat kaçta açıklanacak? Online ile 21 Eylül 2020 Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranına aşağıdan ulaşabilirsiniz. İşte MPİ Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama motoru!

Giriş Tarihi: 21.9.2020 16:25 Son Güncelleme: 21.9.2020 16:26 ABONE OL
Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 21 Eylül Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online MPİ bilet sorgulama ekranı

Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar Çılgın çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi yapılan çekiliş sonuçları İdaresi tarafından canlı ve noter huzurunda açıklanıyor. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye devretmişti. Hal böyle olunca bugünkü çekilişe ilgi arttı. Buna göre; Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 21 Eylül 2020 Milli Piyango Online MPİ bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 21 EYLÜL ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA

Sayısal Loto'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 21Eylül 2020 Pazartesi günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak. MP TV ile canlı yayınlanacak olan dev çekilişin ardından kazandıran numaraları heyecanla araştırılacak.

İşte Milli Piyango Online 21 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonucu bilet sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 21 Eylül Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online MPİ bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanınca bilet sorgulama ekranı üzerinden de bilet numaranızı yazarak size çıkan ikramiye olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini 'nun resmi YouTube Kanalı saat 21:30'da üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NEDİR, NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 21 Eylül Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online MPİ bilet sorgulama ekranı

oynamak için, www.millipiyangonline.com veya uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

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Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 21 Eylül 2020 Milli Piyango Online MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı!
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