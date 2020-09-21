Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 21 Eylül 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Deprem kuşağı sınırları içerisinde yer alan ülkemizde kara ve denizlerde meydana gelen fay kırılmaları sonucu son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Ülkemizde ve dünyada meydana gelen son depremler ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? Sorularıyla Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi bilgilerine ulaşmak için araştırmalarını sürdürüyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (21 EYLÜL 2020 PAZARTESİ)

21 Eylül 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi saat 17.48 verileri şöyle;