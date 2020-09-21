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Haberler Yaşam Haberleri Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 21 Eylül 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve BURADA!

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının geçiş güzergahında bulunan ülkemizde farklı şiddetlerde depremler meydana geliyor. Bu bağlamda yurtta ve dünyada meydana gelen son dakika haberlerini öğrenmek isteyen vatandaşlarımız Deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? Şeklinde sorularla Kandilli Rasathanesi ve son depremler listesine erişmek istiyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte son depremler verileri…

Giriş Tarihi: 21.9.2020 17:57 Son Güncelleme: 21.9.2020 17:57 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 21 Eylül 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

kuşağı sınırları içerisinde yer alan ülkemizde kara ve denizlerde meydana gelen fay kırılmaları sonucu olayları meydana gelmeye devam ediyor. Ülkemizde ve dünyada meydana gelen son depremler ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler Deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? Sorularıyla Kandilli Rasathanesi ve bilgilerine ulaşmak için araştırmalarını sürdürüyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (21 EYLÜL 2020 PAZARTESİ)

saat 17.48 verileri şöyle;

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 21 Eylül 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 21 Eylül 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


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Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 21 Eylül 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!
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