Bugün Dünya Alzheimer Günü! Alzheimer, yaşlıkla beraber ortaya çıkan ve başta unutkanlık olmak üzere çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan hastalıktır. Dünya Alzheimer Günü'nün gelmesiyle birlikte yakınlarınıza atacağınız kısa, uzun ve resimli mesajlar onların yanında olduğunuzu hissettirecek. Unutkanlığın büyük bir problem olduğu bu dönemlerde bizler de sizler için de Dünya Alzheimer Günü ne zaman? 2020 Resimli Dünya Alzheimer Günü mesajları ve sözleri!

DÜNYA ALZHEİMER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Alzheimer Günü 21 Eylül 2020 tarihinde kutlanıyor. Alzheimer hastalığı beyinde hem hücre hem hücreler arası bağlantı kaybına neden olan, beyinde zararlı metabolitlerin birikimine neden olan ilerleyici bir hastalıktır. Bugün Dünya Alzheimer Günü, alzheimer hastalığına dair duyarlılık ve farkındalık bugün daha anlamlı boyutlara ulaştı.