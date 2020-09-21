Bugün Dünya Alzheimer Günü! Alzheimer, yaşlıkla beraber ortaya çıkan ve başta unutkanlık olmak üzere çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan hastalıktır. Dünya Alzheimer Günü'nün gelmesiyle birlikte yakınlarınıza atacağınız kısa, uzun ve resimli mesajlar onların yanında olduğunuzu hissettirecek. Unutkanlığın büyük bir problem olduğu bu dönemlerde bizler de sizler için de Dünya Alzheimer Günü ne zaman? 2020 Resimli Dünya Alzheimer Günü mesajları ve sözleri!
Dünya Alzheimer Günü 21 Eylül 2020 tarihinde kutlanıyor. Alzheimer hastalığı beyinde hem hücre hem hücreler arası bağlantı kaybına neden olan, beyinde zararlı metabolitlerin birikimine neden olan ilerleyici bir hastalıktır. Bugün Dünya Alzheimer Günü, alzheimer hastalığına dair duyarlılık ve farkındalık bugün daha anlamlı boyutlara ulaştı.
Alzheimer hastalığını geri döndürmek mümkün değil ama yavaşlatmak elimizde
Tüm Alzheimer hastalarımıza acil şifalar, hayatlarında kolaylıklar diliyoruz.
Erken teşhis ile Alzheimer'ı yavaşlatabilir, hastanın yaşam kalitesini iyileştirebilirsiniz.
Hayatınıza kazandıracağınız bazı küçük alışkanlıklar ile Alzheimer'a yakalanma riskinizi azaltabilirsiniz. Peki siz hangi önlemleri alıyorsunuz
Genetik, yaş ve stres gibi faktörlerin etkilediği bilinen Alzheimer'ın erken teşhis ile hastalığın ilerleyişi yavaşlatılabilir, hastanın yaşam kalitesi iyileştirilebilir.
Dünya Alzheimer Günü münasebetiyle tüm Alzheimer hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim her türlü hastalıktan ve olumsuzluktan bizleri korusun, kollasın inşallah.
Alzheimer hastalığı günlük yaşamsal aktivitelerde azalma ve bilişsel yeteneklerde bozulma ile karakterize nöropsikiyatrik, semptomların ve davranış değişikliklerinin eşlik ettiği bir hastalıktır. Demansın en sık görülen tipidir.
Alzheimer hastalığı, yaşlılıkla beraber ortaya çıkan ve başta unutkanlık olmak üzere çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan ilerleyici bir beyin hastalığıdır. Bunama ya da demans olarak bilinen Alzheimer, günlük hayatın her zamanki gibi sürdürülmesini engelleyen, ilerleyici kronik bir beyin hastalığıdır.
Alzheimer hastalığının, temel olarak 10 tane belirtisi olduğu kabul edilmektedir. Bu belirtilerden bir ya da birkaçının bulunması alzheimer belirtisi olabilir.
günlük yaşamı etkileyecek kadar unutkan olma (kişilerin adlarını, olayları hatırlayamama),
gündelik işleri yapamama (yemek yapmak gibi),
kelimeleri bulurken zorlanmak,
tarihleri ve bilinen yolları hatırlayamama,
çok basit konularda bile karar vermede güçlük çekme,
hesap yapamama, pratik düşünmede zorluk çekme,
eşyaların yerlerini karıştırmak (koyarken başka yere koymak),
davranışlarda ve ruh halinde değişiklik,
karakter özelliklerinin değişmesi, insanları suçlama,
sorumluluk sahibi olmaktan kaçmak Alzheimer'ın belirtileridir.