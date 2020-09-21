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ne zaman? Günü mesajları ve sözleri!

Dünya çapında her yıl aynı tarihlere denk gelen , yaşlılar için yapılan farkındalık çalışmalarına katkı sağlayan gündür. ve kutlama mesajını yakınlarınıza göndererek onların yanında olduğunu hissettirebilirsiniz. Küresel çapta nörojik hastalıkla savaşan vatandaşlarımız için Dünya Alzheimer Günü kısa uzun mesajlar ve sözlerle daha anlamlı hale geliyor. En eski zamanlar beri kutlanan ? Günü mesajları ve sözleri!

Giriş Tarihi: 21.9.2020 13:41 ABONE OL
Dünya Alzheimer Günü ne zaman? 2020 Resimli Dünya Alzheimer Günü mesajları ve sözleri!

Bugün ! Alzheimer, yaşlıkla beraber ortaya çıkan ve başta unutkanlık olmak üzere çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan hastalıktır. Dünya Alzheimer Günü'nün gelmesiyle birlikte yakınlarınıza atacağınız kısa, uzun ve resimli mesajlar onların yanında olduğunuzu hissettirecek. Unutkanlığın büyük bir problem olduğu bu dönemlerde bizler de sizler için de ? Günü mesajları ve sözleri!

DÜNYA ALZHEİMER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Alzheimer Günü 21 Eylül 2020 tarihinde kutlanıyor. Alzheimer hastalığı beyinde hem hücre hem hücreler arası bağlantı kaybına neden olan, beyinde zararlı metabolitlerin birikimine neden olan ilerleyici bir hastalıktır. Bugün Dünya Alzheimer Günü, alzheimer hastalığına dair duyarlılık ve farkındalık bugün daha anlamlı boyutlara ulaştı.

Dünya Alzheimer Günü ne zaman? 2020 Resimli Dünya Alzheimer Günü mesajları ve sözleri!

DÜNYA ALZHEİMER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ!

Alzheimer hastalığını geri döndürmek mümkün değil ama yavaşlatmak elimizde

Tüm Alzheimer hastalarımıza acil şifalar, hayatlarında kolaylıklar diliyoruz.

Erken teşhis ile Alzheimer'ı yavaşlatabilir, hastanın yaşam kalitesini iyileştirebilirsiniz.

Hayatınıza kazandıracağınız bazı küçük alışkanlıklar ile Alzheimer'a yakalanma riskinizi azaltabilirsiniz. Peki siz hangi önlemleri alıyorsunuz

Genetik, yaş ve stres gibi faktörlerin etkilediği bilinen Alzheimer'ın erken teşhis ile hastalığın ilerleyişi yavaşlatılabilir, hastanın yaşam kalitesi iyileştirilebilir.

münasebetiyle tüm Alzheimer hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim her türlü hastalıktan ve olumsuzluktan bizleri korusun, kollasın inşallah.

Dünya Alzheimer Günü ne zaman? 2020 Resimli Dünya Alzheimer Günü mesajları ve sözleri!

ALZHEMİR HASTALIĞI NEDİR?

Alzheimer hastalığı günlük yaşamsal aktivitelerde azalma ve bilişsel yeteneklerde bozulma ile karakterize nöropsikiyatrik, semptomların ve davranış değişikliklerinin eşlik ettiği bir hastalıktır. Demansın en sık görülen tipidir.

Alzheimer hastalığı, yaşlılıkla beraber ortaya çıkan ve başta unutkanlık olmak üzere çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan ilerleyici bir beyin hastalığıdır. Bunama ya da demans olarak bilinen Alzheimer, günlük hayatın her zamanki gibi sürdürülmesini engelleyen, ilerleyici kronik bir beyin hastalığıdır.

ALZHEİMER HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Alzheimer hastalığının, temel olarak 10 tane belirtisi olduğu kabul edilmektedir. Bu belirtilerden bir ya da birkaçının bulunması alzheimer belirtisi olabilir.

günlük yaşamı etkileyecek kadar unutkan olma (kişilerin adlarını, olayları hatırlayamama),

gündelik işleri yapamama (yemek yapmak gibi),

kelimeleri bulurken zorlanmak,

tarihleri ve bilinen yolları hatırlayamama,

çok basit konularda bile karar vermede güçlük çekme,

hesap yapamama, pratik düşünmede zorluk çekme,

eşyaların yerlerini karıştırmak (koyarken başka yere koymak),

davranışlarda ve ruh halinde değişiklik,

karakter özelliklerinin değişmesi, insanları suçlama,

sorumluluk sahibi olmaktan kaçmak Alzheimer'ın belirtileridir.

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Dünya Alzheimer Günü ne zaman? 2020 Resimli Dünya Alzheimer Günü mesajları ve sözleri!
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