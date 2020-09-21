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olayında gelişmesi! Cesedi toprak altında bulundu; katil zanlısı Veli Ü..

Daha önce ile Tatlı Sert programında da aranan hakkında haberi az önce geldi! DHA'nın aktardığı bilgiye göre on üç gündür kayıp olan Duygu 'nun cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. İki çocuk annesi Duygu Çelikten'in göğsünde ve sırt tarafında bıçak izlerine rastlanılırken, kafasının bedeninden ayrıldığı da ortaya çıktı. Müge Anlı'nın programında da gündeme taşınan Duygu Çelikten olayında cinayet şüphelisi Veli Ü.'nün yakalanması adına çalışmalar devam ediyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 21.9.2020 14:13 Son Güncelleme: 21.9.2020 14:16 ABONE OL
Duygu Çelikten olayında SON DAKİKA gelişmesi! Cesedi toprak altında bulundu; katil zanlısı Veli Ü..

'in cansız bedeni Antalya'da toprak altında bulundu! 'nın programında da gündeme taşınan iki çocuk annesi Duygu Çelikten'in ortadan kaybolması sonrasında yapılan soruşturma sonunda talihsiz kadın ormanlık alanda ölü bulundu. Bıçakla öldürülen Duygu Çelikten'in katil zanlısı olan komşusu Veli Ü. her yerde aranıyor. Üzerindeki altın kolyelere dokunulmaması üzerine gasp durumu olmadığı ifade edilirken cinayetin ardından soruşturma devam ediyor. bilgisine göre Veli Ü.'den de hala haber alınamıyor.

Duygu Çelikten olayında SON DAKİKA gelişmesi! Cesedi toprak altında bulundu; katil zanlısı Veli Ü..

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi , fatura yatırmak üzere 13 gün önce evden ayrıldı. İddiaya göre kent merkezine gelen Çelikten'i, sevgilisi olduğu ileri sürülen Veli Ü., annesinin hastanede olduğunu belirterek otomobiline aldı. İkiliden daha sonra haber alınamadı. Telefonlarına ulaşılamayan Duygu Çelikten'in ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. 13 gündür kızlarından haber alamayan aile, özel bir televizyon kanalında canlı yayına katılarak, kızının bulunması için çağrıda bulundu.

BAŞI KOPMUŞ, VÜCUDU ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü, dün 2 çocuk annesi kadının cesedini, Kepez ilçesindeki ormanlık alanda toprağa gömülü halde buldu.

Son dakika: Müge Anlı açıkladı... Duygu Çelikten ormanlık alanda ölü olarak bulundu! | Video

Duygu Çelikten olayında SON DAKİKA gelişmesi! Cesedi toprak altında bulundu; katil zanlısı Veli Ü..

Üzeri taşla kapatılan, 30 santimetre derine gömülen Çelikten'in vücudunda yapılan ilk incelemede, sırtında ve göğsünde derin bıçak izlerine rastlandı, başının ise vücudundan ayrıldığı belirlendi. Bedeni çürümeye başlayan Çelikten'in ne zaman ve kim tarafından öldürüldüğüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Duygu Çelikten olayında SON DAKİKA gelişmesi! Cesedi toprak altında bulundu; katil zanlısı Veli Ü..

Polis, cinayetin tek şüphelisi ve kadının sevgilisi olduğu iddia edilen Veli Ü.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

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Duygu Çelikten olayında SON DAKİKA gelişmesi! Cesedi toprak altında bulundu; katil zanlısı Veli Ü..
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