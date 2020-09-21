Duygu Çelikten olayında SON DAKİKA gelişmesi! Cesedi toprak altında bulundu; katil zanlısı Veli Ü..

Duygu Çelikten'in cansız bedeni Antalya'da toprak altında bulundu! Müge Anlı'nın programında da gündeme taşınan iki çocuk annesi Duygu Çelikten'in ortadan kaybolması sonrasında yapılan soruşturma sonunda talihsiz kadın ormanlık alanda ölü bulundu. Bıçakla öldürülen Duygu Çelikten'in katil zanlısı olan komşusu Veli Ü. her yerde aranıyor. Üzerindeki altın kolyelere dokunulmaması üzerine gasp durumu olmadığı ifade edilirken cinayetin ardından soruşturma devam ediyor. Son dakika bilgisine göre Veli Ü.'den de hala haber alınamıyor.