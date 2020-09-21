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'da evden hırsızlığa 4 gözaltı

'da, bir evden hırsızlık yapan 4 kişi, kaçmaya çalışırken jandarma tarafından yakalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 21.9.2020 10:56 ABONE OL
Elazığ'da evden hırsızlığa 4 gözaltı

Merkeze bağlı Yazıkonak beldesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan E.A.'nın evine hırsız girdi. E.A.'nın ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı'nca olay yerine gönderilen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin H.S., A.Y., M.C., ve Y.A. olduğu belirlenerek takibe alındı. 4 şüpheli, kent dışına kaçmaya çalışırken, çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ederken, ele geçirilen malzemeler ise sahibine teslim edildi.

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Elazığ'da evden hırsızlığa 4 gözaltı
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