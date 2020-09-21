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yattı mı, yatan iller hangileri? 21 Eylül

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca verilen yatan iller merak ediliyor. Evinde yaşlı, muhtaç ve engelli kişilere bakanlara verilen bakım parası e devlet ve sms üzerinden sorgulanıyor. Eylül ayı boyunca ödeneklerin hangi illerde yattığını öğrenmek isteyenler il il sorgulamalarına devam ediyor. Peki Peki Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? 21 Eylül sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 21.9.2020 12:25 ABONE OL
Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? 21 Eylül Evde bakım maaşı sorgula

Devlet tarafından yatırılmaya ve sorgulanmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca verilen bakım maaşından yararlanan vatandaşlar il il sorgulamalar yapıyor. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakanlara ödenen sorgulamaları e devlet veya sms üzerinden gerçekleşiyor. Eylül ayının son haftalarında bakım maaşlarının hangi illerde yattığını öğrenmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Buna göre; Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? 21 Eylül Evde bakım maaşı sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

; evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Haberimizde, 21 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi hakkındaki detaylara ulaşabilirsiniz.

Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? 21 Eylül Evde bakım maaşı sorgula

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

21 EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

1- Aksaray

2- Tokat

3- Afyonkarahisar

4- Kırıkkale

5- Ordu

6- Kırklareli

7- Diyarbakır

8- Edirne

9- Zonguldak

10- Mersin

11- Konya

12- Şanlıurfa

13- Tekirdağ

14- Aydın

15- Manisa

16- Uşak

17- İstanbul

18- Denizli

19- Bilecik

20- Adıyaman

21- Samsun

22- Antalya

23- Hatay

24- Kayseri

25- Bursa

26- İzmir

27- Giresun

28- Adana

29- Balıkesir

30- Bolu

31- Sakarya

32- Osmaniye

33- Çanakkale

34- Karabük

Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? 21 Eylül Evde bakım maaşı sorgula

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? 21 Eylül Evde bakım maaşı sorgula
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