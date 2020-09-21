Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? 21 Eylül Evde bakım maaşı sorgula

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

21 EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

1- Aksaray

2- Tokat

3- Afyonkarahisar

4- Kırıkkale

5- Ordu

6- Kırklareli

7- Diyarbakır

8- Edirne

9- Zonguldak

10- Mersin

11- Konya

12- Şanlıurfa

13- Tekirdağ

14- Aydın

15- Manisa

16- Uşak

17- İstanbul

18- Denizli

19- Bilecik

20- Adıyaman

21- Samsun

22- Antalya

23- Hatay

24- Kayseri

25- Bursa

26- İzmir

27- Giresun

28- Adana

29- Balıkesir

30- Bolu

31- Sakarya

32- Osmaniye

33- Çanakkale

34- Karabük