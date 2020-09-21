Google 2020 Sonbahar mevsimine doodle’la merhaba dedi!

Mevsimler Dünya'nın kendi dönüşünün, Güneş'in etrafında döndüğü yörünge ile aynı hizada dönmemesinden kaynaklanırlar. Böylece yeryüzünden göğe bakıldığında Güneş dünyanın her yerinde farklı bir yükseklikte gökyüzünden geçer. "Kuzey-kışı" döneminde dünyanın güney yarım küresi Güneş'e doğru yöneliktir ve Kuzey yarım küresi daha az Güneş ışığı alır. "Güney-kışı" döneminde ise Dünya'nın Kuzey yarım küresi Güneş'e yöneliktir ve kuzeyde sıcak mevsimler başlar. Yani dünyanın Kuzey küresinde yaz başladığı zaman Güney yarım küresinde (örneğin Güney Afrika ya da Avustralya'da) kış başlar.

DOODLE NEDİR?

Google Doodle'lar, ünlü sanatçıları, kâşifleri ve bilim insanlarını anmak ya da tatil günlerini ve yıl dönümlerini kutlamak amacıyla Google çalışanları tarafından logosunda yapılan eğlenceli, şaşırtıcı ve bazen de spontane değişikliklerdir.

DOODLE FİKRİ İLK NASIL DOĞDU?

Doodle kavramı ilk olarak 1998 yılında, şirket henüz anonim şirket olmadan önce Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin'in, Nevada çölündeki Burning Man festivaline katıldıklarını göstermek için şirket logosunu değiştirmeleriyle doğdu.



Page ve Brin, Google kelimesindeki ikinci "o" harfinin arkasına bir çöpten adam çizimi yerleştirdiler. Logonun bu değiştirilmiş hali, şirket sahiplerinin "şirket dışında" olduklarını Google kullanıcılarına komik bir şekilde söylemeyi amaçlıyordu. İlk doodle diğerlerine göre basit olsa da, önemli etkinlikleri kutlamak için şirket logosunu süsleme fikri bu sayede doğmuş oldu.



2 yıl sonra 2000'de, Larry Page ve Sergey Brin o zamanki web yöneticisi ve aynı zamanda stajyer olan Dennis Hwang'dan Bastille Günü için bir doodle yapmasını istediler. Kullanıcılar bunu o kadar çok beğendi ki, Dennis, Google'da doodle'lardan sorumlu kişi olarak atandı ve doodle'lar Google'ın ana sayfasında gittikçe daha düzenli bir şekilde görülmeye başladı.

