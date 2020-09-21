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’un ölümüyle ilgili taksici ifade verdi

'da 'ın (21) evde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan 'un annesi 'un (48) ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Uygun'un olay yerine taksi ile gittiği belirlenirken, şoförün emniyette ifadesinin alındığı öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 21.9.2020 19:17 ABONE OL
Gülay Uygun’un ölümüyle ilgili taksici ifade verdi

Aleyna Çakır, geçen 3 Haziran'da Keçiören ilçesindeki evde ölü bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Günlerce televizyon programına katılan Aleyna Çakır'ın ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tutarken, Uygun'un annesi Gülay Uygun, 17 Eylül akşamı, Ankara Keçiören'de bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede el yazısıyla yazılmış intihar notu bulundu. Savcılığın yaptığı ilk incelemede kadının başının sağ tarafından vurulduğu tespit edildi.

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TAKSİCİYE ULAŞILDI

Savcılığın talimatıyla olayı araştıran polis, Gülay Uygun'un olay yerine nasıl gittiğini tespit için evi ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrası Uygun'un sabah saatlerinden evinden çıktıktan sonra bindiği taksi tespit edildi. Polisin taksiciye ulaştığı ve ifadesini aldığı öğrenildi. Öte yandan, olay yerinde bulunan tabancanın ruhsatsız olduğu ve kime ait olduğunun belirlenemediği belirtildi.

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ÇAKIR'IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ HTS KAYITLARI DOSYAYA GİRDİ

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili soruşturmada ise savcının olay günü Ümitcan Uygun'un evde olup olmadığını tespit etmek için istediği HTS kaydı dosyaya girdi. Savcılığın, kayıtları emniyete göndererek kayıtlarla ilgili detaylı bir rapor istediği öğrenildi. Çakır'ın ölümüne ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen ayrıntılı raporun ise gelmesi bekleniyor.

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Gülay Uygun’un ölümüyle ilgili taksici ifade verdi
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