Hatice Çiftçi'nin katili 8 yıl sonra yakalandı! Detaylar kan dondurdu!

Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan Kayhan ve Pakize Çiftçi çiftinin, Yıldırım Orta Okulu 8. sınıf öğrencisi kızları Hatice Çiftçi (13), 21 Aralık 2012'de kurs için gittiği etüt merkezinden çıktıktan sonra kayboldu. Hatice, 4 gün sonra Akşehir'e 8 kilometre uzaklıktaki bir meyve bahçesinde iple boğulmuş halde bulundu. Cinayetle ilgili soruşturmada, küçük kızın tırnaklarından, üzerindeki meniden ve boğulduğu ipten alınan doku örnekleri 8 yıl içerisinde yaklaşık 600 kişiden alınan kan örnekleriyle karşılaştırıldı. Ancak bir sonuç elde edilemedi. Son olarak, 8 yıl sonra İzmir'de farklı bir olaya karışan evli Veli Koçer'den alınan (38) kan örnekleri, daha önceden Hatice'nin üzerindeki spermlerden alınan DNA'lar ile eşleşti. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Veli Koçer(38) gözaltına alındı.
"AĞLADI, SUSMAYINCA BOĞDUM"
Akşehir'e getirilerek sorgulanan zanlı, vahşeti itiraf etti. Hatice'yi, olaydan 4 gün önce etüt merkezinden çıkarken gördüğünü ve yağmur yağdığı için evine bırakma teklifinde bulunarak otomobiline aldığını anlatan Koçer, "O gün evine bıraktım. 4 gün sonra yine Hatice'nin karşısına çıkıp evine bırakma teklifiyle arabaya aldım. Daha sonra alkol almaya başladım. Sohbet ederek köy yollarına girdim. Hatice'ye de zorla bira içirdim. Bir bahçenin yanında durdum ve Hatice ile birlikte olmak istedim. Kabul etmeyince zorla birlikte olmaya çalıştım. Ancak ağlamaya başladı ve uzun süre susmadı. Yüzüstü yatıyordu. Kucağıma alıp, asker tipi çantamın ipiyle boğdum. Cesedini de yolun karşısındaki bahçenin içerisine bıraktım" dediği öğrenildi.
KATİL SERİ TECAVÜZCÜ ÇIKTI
Tutuklanan Veli Koçer'in, 2007'de Antalya'da yaşarken 17 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği ve İzmir'e kaçtığı, daha sonra Akşehir'e gelip sanayide işçi olarak çalışmaya başladığı belirlendi. 2012'de Hatice'ye tecavüz edip öldüren Koçer'in yeniden Antalya'ya döndüğü ve tam bir yıl sonra 21 Aralık 2013'te burada da bir kadına tecavüz ettiği ve yine İzmir'e kaçtığı tespit edildi.
"BİZ HERGÜN ÖLDÜK, O HİÇBİRŞEY YOK GİBİ GEZDİ"
Kızlarının katillerinin yakalanması sonrasında Cumhuriyet Savcısına ifade veren acılı baba Kayhan Çiftçi, "Hatice'nin ölümünden sonra biz her gün öldük.
Biz bu durumdayken o yıllardır hiçbir şey yokmuş gibi geziyordu. Adalet yerini buldu. Cezasını çekecek ve biz sonuna kadar davanın takipçisi olacağız. En azından şimdi katilin nerede olduğunu biliyoruz. Yoksa aramızda gezmeye devam edecekti" dedi.