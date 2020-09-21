Hatice Çiftçi'nin katili 8 yıl sonra yakalandı! Detaylar kan dondurdu!

"AĞLADI, SUSMAYINCA BOĞDUM"

Akşehir'e getirilerek sorgulanan zanlı, vahşeti itiraf etti. Hatice'yi, olaydan 4 gün önce etüt merkezinden çıkarken gördüğünü ve yağmur yağdığı için evine bırakma teklifinde bulunarak otomobiline aldığını anlatan Koçer, "O gün evine bıraktım. 4 gün sonra yine Hatice'nin karşısına çıkıp evine bırakma teklifiyle arabaya aldım. Daha sonra alkol almaya başladım. Sohbet ederek köy yollarına girdim. Hatice'ye de zorla bira içirdim. Bir bahçenin yanında durdum ve Hatice ile birlikte olmak istedim. Kabul etmeyince zorla birlikte olmaya çalıştım. Ancak ağlamaya başladı ve uzun süre susmadı. Yüzüstü yatıyordu. Kucağıma alıp, asker tipi çantamın ipiyle boğdum. Cesedini de yolun karşısındaki bahçenin içerisine bıraktım" dediği öğrenildi.