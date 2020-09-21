Horozunu yiyen tilkiyi film sahnesinden esinlenerek kurduğu kafesle yakaladı

Tilkinin yediği horozu Denizli'den getirdiğini anlatan Öncel, "Benim için çok değerli bir horozdu. Amacım tilkiye zarar vermeden yakalamak. Bu tilkiyi yakalamasaydım eminim birileri onu ya zehirleyecek ya da silahla öldürecekti. Bu sistem ile herhangi bir zarar vermeden tilkiyi yakalıyoruz. Yetkililere bilgi verdim. Gelip alacaklar ve uzakta bir yere doğaya salacaklar." diye konuştu.