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kimdir? Enver Yücel’in oğlu , eşi kim, çocukları var mı?

Eğitim alanında yapılan bağışla duyuran sosyal medyada gündem oldu. Son olarak Acun Ilıcalı’nın bilgisayar kampanyasında 1 milyon lira bağışta bulunan Yücel’in hayatı merak edildi. Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanlığını yürüyen iş adamının eğitim alanında birçok projede yer aldığı biliniyor. Evli ve iki çocuk babası olan ? Enver Yücel’in oğlu , nereli, eşi kim, çocukları var mı?

Giriş Tarihi: 21.9.2020 13:19 ABONE OL
Hüseyin Yücel kimdir? Enver Yücel’in oğlu Hüseyin Yücel kaç yaşında, eşi kim, çocukları var mı?

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı gündemde en çok konuşulan isimler arasına yerleşti. Dün gece Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen yardım kampanyasına 1 milyon lira bağışta bulunarak dikkat çeken Hüseyin Yücel'in hayatı, yaşı, serveti, işi gibi bilgiler merak edildi. Buna göre; ? Enver Yücel'in oğlu , eşi kim, çocukları var mı?

HÜSEYİN YÜCEL KİMDİR?

Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, 1982'de İstanbul'da dünyaya geldi. Saint Benoit Lisesi'nin Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi Ekonomi ve İşletme bölümlerinde lisans eğitimini tamamladı. Üniversiteden 2005'te mezun olduktan sonra Türkiye'ye dönen Hüseyin Yücel, aile şirketlerinde farklı görevler yaptı.

Hüseyin Yücel kimdir? Enver Yücel’in oğlu Hüseyin Yücel kaç yaşında, eşi kim, çocukları var mı?

HÜSEYİN YÜCEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Bahçeşehir Koleji sahibi ve yönetim kurulu Başkanı Enver Yücel'in oğlu Bahçeşehir Koleji'nde İcra Kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji'nin sahibi Enver Yücel'in oğludur. Hüseyin Yücel, Ortaokulu ve Liseyi Saint Benoit'da okumuştur. Okul Beşiktaş stadına yakın olduğu için neredeyse her maça gitmiştir. Hüseyin Yücel, Beşiktaş'ta pazarlama ve yeni projelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalar yapacağını söylemiştir.

Hüseyin Yücel kimdir? Enver Yücel’in oğlu Hüseyin Yücel kaç yaşında, eşi kim, çocukları var mı?

'in kurmuş olduğu Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Süper Lig ligindedir. Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji'nde İcra Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası olan Hüseyin Yücel, İngilizce ve Fransızca biliyor.

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Hüseyin Yücel kimdir? Enver Yücel’in oğlu Hüseyin Yücel kaç yaşında, eşi kim, çocukları var mı?
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