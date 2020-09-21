Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel gündemde en çok konuşulan isimler arasına yerleşti. Dün gece Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen yardım kampanyasına 1 milyon lira bağışta bulunarak dikkat çeken Hüseyin Yücel'in hayatı, yaşı, serveti, işi gibi bilgiler merak edildi. Buna göre; Hüseyin Yücel kimdir? Enver Yücel'in oğlu Hüseyin Yücel kaç yaşında, eşi kim, çocukları var mı?

HÜSEYİN YÜCEL KİMDİR?

Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, 1982'de İstanbul'da dünyaya geldi. Saint Benoit Lisesi'nin Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi Ekonomi ve İşletme bölümlerinde lisans eğitimini tamamladı. Üniversiteden 2005'te mezun olduktan sonra Türkiye'ye dönen Hüseyin Yücel, aile şirketlerinde farklı görevler yaptı.