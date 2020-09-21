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İbretlik görüntü! Koronavirüslü baba, kızını camın arkasından seviyor...

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kayıtlara geçen görüntü ibretlik türden. Koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulan ve evinde karantinada bulunan bir babanın, 2 yaşındaki çocuğunu camın arkasından sevdiği anlar yürekleri dağladı. Cumartesi günü karantinası bitecek olan baba , ailesini koronavirüsten korumak için daha ciddi mücadele vereceğini ifade etti.

İHA
Giriş Tarihi: 21.9.2020 09:29 Son Güncelleme: 21.9.2020 09:33 ABONE OL
İbretlik görüntü! Koronavirüslü baba, kızını camın arkasından seviyor...

Ordu'da da virüsün yayılmasını engellemek adına alınan kararlar, kimi zaman insanların virüs ile karşı karşıya gelmesini engelleyemeyebiliyor. Korona virüsü salgının artış gösterdiği son günlerde kimi zaman yürekleri sızlatan görüntüler de ortaya çıkabiliyor. Ordu'nun Fatsa ilçesinde, korona virüsü teşhisi konulan Erdal Dalar evinde karantinada bulunurken, 2 yaşındaki kızı Fatma Hafsa'ya da özlemi her geçen gün artıyor. Yaklaşık 9 gündür ev karantinası devam eden Erdal Dalar, evladını camın arkasından seviyor, oyun oynuyor.

Babasına camın arkasına gelerek seslenen Fatma Hafsa, babasına sarılacağı günü özlemle çekiyor.

"DAHA CİDDİ SAVAŞ VERECEĞİM"

Baba Erdal Dalar ise kızı ile her dakika camdan kendisini severek hasret gideriyor. İzolasyonun cumartesini günü biteceğini söyleyen baba, bundan sonra ki günlerde ailesi başta olmak üzere bu salgından korunmak için daha ciddi bir savaş vereceğini söyledi.

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İbretlik görüntü! Koronavirüslü baba, kızını camın arkasından seviyor...
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