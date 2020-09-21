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'un iki ilçesinde dev uyuşturucu operasyonu!

Beylikdüzü ve Sancaktepe’de yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 500 gram hint keneviri (skunk), 48 kök hint keneviri bitkisi, çok sayıda bitkinin yetiştirilmesinde sera malzemesi olarak kullanılan materyal ele geçirildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 21.9.2020 11:30 Son Güncelleme: 21.9.2020 11:35 ABONE OL
İstanbul'un iki ilçesinde dev uyuşturucu operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

SERA MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, 17-18 Eylül tarihlerinde Beylikdüzü ve Sancaktepe ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda; 67 kilo 500 gram hint keneviri (skunk), 48 kök hint keneviri bitkisi, çok sayıda bitkinin yetiştirilmesinde sera malzemesi olarak kullanılan materyal ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 1 şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul'un iki ilçesinde dev uyuşturucu operasyonu!
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