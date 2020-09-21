21 Eylül 2020 Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta bitecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak, Kabine toplantısı bitti mi?

Ülkemizde salgına ilişkin son durumun ve alınacak tedbir kararlarının masada bulunduğu toplantının bugün gerçekleşmesiyle beraber milyonlarca vatandaş kabine toplantısı saat kaçta bitecek sorusuna yanıt aramaya başladı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gelecek olan açıklama için geri sayıma başlarken toplantının 15.10'da başladığı biliniyor. Peki, 21 Eylül 2020 Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta bitecek? Kabine toplantısı bitti mi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte detaylar…
Koronavirüs vaka sayısında ülkemizin kritik süreci devam ederken artan vakalarla beraber yeni tedbir kararlarının alınması bekleniyor. Bu nedenle milyonlar bugün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına kilitlenmiş durumda…
KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA BİTECEK?
Kabine toplantısı bugün gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının, saat 15.10'da başladığı bilinirken. Toplantı ardından alınan kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile duyurulması beklenirken geçtiğimiz hafta Cuma namazı çıkışında konuşan Cumhurbaşkanı, yeni tedbirlere yönelik bazı sinyaller vermişti...
Henüz toplantının saat kaçta biteceği ise bilinmiyor. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...
Başkan Erdoğan vaka ve ölü sayılarındaki artış sonrası şunları söylemişti:
"Biliyorsunuz, 64-65'e kadar ölüm artışları bizim için çok büyük önem arz ediyor. Vaka sayılarında 1700-1800'lere kadar bir çıkışın olduğunu gördük. Tabii mecburen şimdi tekrar işi sıkmak durumundayız. Onun için de Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığımız bu konudaki tedbirlerini artırmak durumunda. Bizler de özellikle gerek toplum taşım araçlarında olsun gerek düğün, nikah, restoran vesaire buralardaki yaklaşımlarımızı daha kararlı bir hale getirdik. İçişleri Bakanlığımızın da yapmış olduğu açıklamayla buralardaki uyarılarımız daha sıkı bir durumda. Bunu yapmak konumundayız. Çünkü bunları biz keyfi yapmıyoruz. Bunlar zevkimizden olan şeyler değil. Sadece halkımıza olan özellikle duyarlılığımızdandır. Halkımız bu noktada herhangi bir sıkıntı yaşamasın, bundan dolayıdır."