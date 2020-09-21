Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Kabine Toplantısı’na çevrildi! Başkan Erdoğan…

Kabine Toplantısı tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda koronavirüse yönelik tedbirler ve gündeme dair konular masaya yatırılıyor. Geçtiğimiz Cuma günü, koronavirüs vaka sayıları ve önlemleriyle ilgili cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız." ifadelerini kullanmıştı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman gerçekleştirilecek? İşte detaylar…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs önlemleri ve Türkiye gündemine dair önemli konuların ele alındığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılıyor.

Kabine Toplantısı'nın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü yaptığı açıklamada yeni tedbirlere yönelik bazı sinyaller vermişti.