Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Kabine Toplantısı’na çevrildi! Başkan Erdoğan…

Kabine Toplantısı tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda koronavirüse yönelik tedbirler ve gündeme dair konular masaya yatırılıyor. Geçtiğimiz Cuma günü, koronavirüs vaka sayıları ve önlemleriyle ilgili cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız." ifadelerini kullanmıştı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman gerçekleştirilecek? İşte detaylar…
Koronavirüs önlemleri ve Türkiye gündemine dair önemli konuların ele alındığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılıyor.
Kabine Toplantısı'nın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü yaptığı açıklamada yeni tedbirlere yönelik bazı sinyaller vermişti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE AÇIKLADI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü, cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazreti Ali Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Kovid-19 vakalarının artmasıyla ilgili soru üzerine Erdoğan, bu süreç başladığında sürekli uyarılar, ikazlar yapıldığını belirterek, "Fakat ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkat edilen dönemlerde veya illerde vaka sayılarının düştüğünün görüldüğünü, biraz gevşetince başta Ankara ve İstanbul olmak üzere bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını kaydetti.
Ölüm sayılarının 64-65'e kadar artmasının önemli olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Vaka sayılarında 1700-1800'lere kadar bir çıkışın olduğunu gördük. Tabii mecburen şimdi tekrar işi sıkmak durumundayız. Onun için de Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığımız bu konudaki tedbirlerini artırmak durumunda. Bizler de özellikle gerek toplum taşım araçlarında olsun gerek düğün, nikah, restoran vesaire buralardaki yaklaşımlarımızı daha kararlı bir hale getirdik. İçişleri Bakanlığımızın da yapmış olduğu açıklamayla buralardaki uyarılarımız daha sıkı bir durumda. Bunu yapmak konumundayız. Çünkü bunları biz keyfi yapmıyoruz. Bunlar zevkimizden olan şeyler değil. Sadece halkımıza olan özellikle duyarlılığımızdandır. Halkımız bu noktada herhangi bir sıkıntı yaşamasın, bundan dolayıdır."
Erdoğan, bazı illerde vakalarda olumlu bir dönüşün başladığını ifade ederek, başta büyükşehirler olmak üzere bunun tekrar olumlu istikamette geri döndürülmesi temennisinde bulundu.