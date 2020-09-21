Katili DNA örneği ele verdi

Konya'da yaşayan Kayhan ve Pakize Çiftçi çiftinin, Yıldırım Orta Okulu 8. sınıf öğrencisi Hatice Çiftçi (13), 21 Aralık 2012'de kurs için gittiği etüt merkezinden çıktıktan sonra kayboldu. 4 gün sonra Akşehir'e 8 kilometre uzaklıktaki bir meyve bahçesinde iple boğulmuş halde bulundu. Kurulan özel ekip, cesedinin yanında tableti ve akıllı telefonu bulunan Hatice'nin görüşme kayıtlarını incelemeden sonuç edemeyince, Facebook ve Hotmail'in Amerika'daki merkezleriyle irtibata geçen Adalet Bakanlığı, Hatice'nin kullandığı 3 ayrı hesaptaki mesaj içeriklerinin Akşehir Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilmesini istedi. Bu çalışmadan da sonuç alınamayınca küçük kızın tırnaklarından, üzerindeki meniden ve boğulduğu ipten alınan doku örnekleri 8 yıl içerisinde yaklaşık 600 kişiden alınan kan örnekleriyle karşılaştırıldı. 8 yıl sonra Hatice'nin katledilmesiyle ilgili şok bir gelişme yaşandı.

BAŞKA OLAYA KARIŞINCA...



Farklı bir olaya karıştıktan sonra kan örnekleri alınan 38 yaşındaki Veli K.'nin DNA'sı ile Hatice'nin üzerinde bulunan spermlerden alınan DNA'lar uyuştu. Olay tarihinde 30 yaşında olan ve gözaltına alınan Veli K. tutuklandı. Hatice'nin, kaybolmadan hemen önce Facebook hesabından "Belki de hiç gerçekleşmeyecek hayallerim var benim!!!, Hayal Kurmak Güzelde - Ya Sonrası... !!!, Her şeyinle seversin tüm sevginle belki ama yine de kaybedersin. Neden mi? Çünkü her 'seviyorum' diyeni adam zannedersin..." şeklinde paylaşımlar yapmıştı.