Kayseri’deki vahşette son dakika gelişmesi! Yeni görüntüler ortaya çıktı...

"BIÇAĞIN ŞAH DAMARIMA GELMEMESİ MUCİZE"



Okan Taşdöven'in uzaklaştırma kararı bulunduğunu ve 3 gün önce de kapıya dayandığını anlatan Ayşegül Taşdöven, "Uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için de şikayette bulunmuştum. Olay sonrasında vatandaşlara onu bırakmamaları için bağırdım. Biz korkudan dışarı çıktık. Polis geldikten sonra ikinci videoyu kendim çektim ve bu sırada bile beni tehdit ediyordu. Kesilen boğazıma 9 dikiş atıldı. Bıçağın şah damarıma gelmemesi mucize oldu. Boğuşma sırasında da yaralanan elime 6 dikiş atıldı" dedi.

Olay sonrasında gözaltına alınan Okan Taşdöven'in ise, "Kayseri'ye tesadüfen gelmiştim. Alış veriş için ben de mağazaya girdim. Merdivenlerden çıkınca kızım konuştu o anda eşim ve kızımın olduğunu fark ettim.