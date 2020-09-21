Kazada ölen 3 tekvandocu birlikte toprağa verildi

1990 çiftlik spor kulübünde tekvandocu 3 arkadaştan Muhammet Emin Koç ve Emir Yalçın'ın aktif olarak tekvando sporu yaptıkları Atakan Kurt'un ise sporu bıraktığı belirtildi. Hayatını kaybeden sporcular için Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin sporcuların teknik direktörü Ramazan Yılmaz'ı telefonla arayarak taziyelerini iletirken Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sosyal medya hesabından hayatını kaybeden genç tekvandocular için taziye mesajı yayımlayarak, ailelerine başsağlığı diledi.