21 Eylül'den itibaren İçişleri Bakanlığı tarafından kimlik ehliyet birleştirme randevuları yoğun ilgi görüyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde ehliyetlerin kimlik kartına yüklenmesiyle yeni çipli kimliklere sahip olunacak. Bakanlık tarafından başlatılan bu uygulamanın ücretsiz olduğu bilinse de randevu alınmadan işlemler gerçekleşmeyecek. Buna göre; Kimlik ehliyet birleştirme randevusu nasıl alınır? 2020 Yeni Kimlik ehliyet birleştirme nasıl yapılır, randevu nasıl ve nereden alınır?

KİMLİK EHLİYET BİRLEŞTİRME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Bugün başlayan ehliyeti kimlik kartına yükleme işlemi başvuruları yoğun talep görüyor. Nüfus Müdürlüklerinde başlayan işlemler için kartını yenilemek isteyenler konunun detayları araştırırken Kimlik ehliyet birleştirme randevusu nasıl alınır? Sorusuna yanıt arıyor.

EHLİYET VE KİMLİK KARTI BİRLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Ehliyet ve kimlik kartını birleştirmek için randevular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan randevu.nvi.gov.tr kısımdan veya ALO 199 çağrı merkezinden alınabiliyor.

İşte adım adım takip edebileceğiniz kimlik ehliyet birleştirme randevusu…