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ehliyet birleştirme randevusu nasıl alınır? 2020 Yeni nasıl yapılır?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sürücü belgesi bilgilerinin T.C. kartına yüklenmesi projesini başlattı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Nüfus Müdürlüklerine gitmeden önce randevusu almaya çalışıyor. Pazartesi günü ücretsiz olarak başlayan uygulama ile bir devrim gerçekleşmiş ve ehliyetler tarihe karışmış oldu. Randevu alınarak yapılacak işlemler için ücret talep edilmeyecek. Peki nasıl alınır? 2020 ehliyet birleştirme nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 21.9.2020 15:03 ABONE OL
Kimlik ehliyet birleştirme randevusu nasıl alınır? 2020 Yeni Kimlik ehliyet birleştirme nasıl yapılır?

21 Eylül'den itibaren İçişleri Bakanlığı tarafından ehliyet birleştirme randevuları yoğun ilgi görüyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde ehliyetlerin kimlik kartına yüklenmesiyle yeni çipli kimliklere sahip olunacak. Bakanlık tarafından başlatılan bu uygulamanın ücretsiz olduğu bilinse de randevu alınmadan işlemler gerçekleşmeyecek. Buna göre; randevusu nasıl alınır? 2020 ehliyet birleştirme nasıl yapılır, randevu nasıl ve nereden alınır?

KİMLİK EHLİYET BİRLEŞTİRME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Bugün başlayan ehliyeti kimlik kartına yükleme işlemi başvuruları yoğun talep görüyor. Nüfus Müdürlüklerinde başlayan işlemler için kartını yenilemek isteyenler konunun detayları araştırırken nasıl alınır? Sorusuna yanıt arıyor.

EHLİYET VE KİMLİK KARTI BİRLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Ehliyet ve kimlik kartını birleştirmek için randevular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan randevu.nvi.gov.tr kısımdan veya ALO 199 çağrı merkezinden alınabiliyor.

İşte adım adım takip edebileceğiniz kimlik ehliyet birleştirme randevusu…

Kimlik ehliyet birleştirme randevusu nasıl alınır? 2020 Yeni Kimlik ehliyet birleştirme nasıl yapılır?

EHLİYET VE KİMLİK KARTI BİRLEŞTİRME NASIL YAPILIR? EHLİYET KİMLİK KARTI RANDEVU ALMA EKRANI

Hayat Kimliğinle Kolay projesi kapsamında sürücü belgesi bilgilerinin TC kartına yüklenmesi uygulamasına geçildi. Bakan Soylu, ehliyet, kimlik, pasaport işlemlerinin 15 dakikada, bunlardan sadece birine ilişkin işlemin ise maksimum 8 dakikada gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ehliyet ve kimlik kartını birleştirmek için randevular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan randevu.nvi.gov.tr kısımdan veya ALO 199 çağrı merkezinden alınabiliyor.21 Eylül itibari ile başlayan uygulama sayesinde vatandaşlar iki kimlik kartı yerine tek kimlik kartı taşıyarak hem ehliyet hem de kimlik olarak kullanabilecek.

ÜCRETSİZ OLACAK

Pazartesiden itibaren, yeni tip sürücü belgeleri Türkiye genelinde 'nden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlayacaktır.

Bu işlem için; sürücü belgesindeki bilgilerin yüklenmesi için herhangi bir ücret alınmayacak.

Kimlik ehliyet birleştirme randevusu nasıl alınır? 2020 Yeni Kimlik ehliyet birleştirme nasıl yapılır?

YENİ KİMLİK RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Yeni çıkarma işlemleri için önce randevu almamız gerekir. Nüfus Müdürlüklerindeki yoğunluk sebebiyle başvurular randevu ile alınıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi sitesi olan https://randevu.nvi.gov.tr/ adresi üzerinden başvuru da bulunabilirsiniz. Telefon ile Alo 199 arayarak randevu alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İnternetten randevu almanın avantajı; hangi gün, hangi saatte boş randevu olup olmadığını görebilirsiniz. Kişisel durumunuza göre istediğin gün ve saate randevu oluşturabilirsiniz.

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Kimlik ehliyet birleştirme randevusu nasıl alınır? 2020 Yeni Kimlik ehliyet birleştirme nasıl yapılır?
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