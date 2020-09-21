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'de evde çıkan yangında Alperen öldü, annesi ve ablası yaralandı

'de 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evde çıkan yangında (13) hayatını kaybederken, annesi ile ablası yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 21.9.2020 14:32 ABONE OL
Kırşehir'de evde çıkan yangında Alperen öldü, annesi ve ablası yaralandı

Sabah saatlerinde, Neslihan Alp'ın iki çocuğuyla birlikte yaşadığı Medrese Mahallesi'nde Bahçeci Apartmanı'nın 4'üncü katındaki evinde yangın çıktı. Anne ve çocukları uyuduğu sırada çıkan yangını fark eden komşuları, itfaiyeye haber verdi.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangına, gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, evi saran alevlere müdahale ederken, anne ve çocuklarını kurtarmak için de çalışma yaptı.

Pencereden içeriye giren ekipler, anne ve çocuklarını alarak merdivenli araçla yere indirdi. Yaralanan Neslihan Alp ve iki çocuğu, ambulanslarla Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Alperen Baysal, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Neslihan alp ve kızı Aybüke Baysal'ın tedavisi ise sürüyor. Yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürülürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kırşehir'de evde çıkan yangında Alperen öldü, annesi ve ablası yaralandı
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