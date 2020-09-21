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Kumarhanede basılan 23 kişiye 50 bin lira para cezası!

’de bulunan kumarhaneye operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında dernek önünde bulunan bir şüphelinin içeriye telsizle bilgi verdiği görülmesi üzerine şahıs gözaltına alındı. Kumarhanede basılan 23 şahsa 50 bin lira ceza kesildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 21.9.2020 15:41 Son Güncelleme: 21.9.2020 15:45 ABONE OL
Kumarhanede basılan 23 kişiye 50 bin lira para cezası!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 'Kumar Oynanmasına Yer ve İmkân Sağlama' konusu ile ilgili Küçükçekmece ilçesinde yapılan denetimler kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün Küçükçekmece ilçesi Gültepe Mahallesi Şehit Özcan Demirci Caddesi üzerinde bulunan ve dernek olarak faaliyet gösteren bir işyerinde kumar oynandığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine harekete geçildi.

TELSİZLE HABERLEŞİYORLARDI

Bahse konu adreste bulunan derneğe ekiplerce geçirilirken dernek önünde bulunan Sabahattin B., isimli şahsın, görevlileri fark ederek elinde bulunan telsizle içeriye bilgi verdiği görüldü. Şahıs yakalanarak muhafaza altına alınırken dernek içerisine girildiğinde kumar masaları, pullar, izleme bilgisayarı ve para sayma makinası olduğu tespit edildi.

Bu malzemelere el konulurken işyeri içerisinde bulunan 23 şahsa Kumar oynamak ve 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince toplam 50 bin 905 TL para cezası uygulandı. İşyeri sorumluları Dursun K., Hasan Murat K., Sabahattin B., isimli şahıslara adli işlem yapılırken bahse konu işyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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Kumarhanede basılan 23 kişiye 50 bin lira para cezası!
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