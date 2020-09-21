Manisa’da dronlu maske denetimi

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında belirlenen kuralların etkin şekilde uygulanması, yaygın ve sürekli şekilde denetimin sağlanması ve toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Sart ve Durasıllı mahallerinde denetim yapıldı.

Jandarma trafik, Asayiş ile İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin (JASAT) katılımı ve drone destekli gerçekleştirilen denetimde 29 toplu taşıma aracı, 73 özel araç ile 396 kişi kontrol edildi.

Denetimde toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe hijyen kuralları ve maske kontrolü gerçekleştirilirken, uygulamada maske takmayan 9 kişiye, kişi başı 900 lira idari para cezası uygulanırken, kural ihlal ettiği tespit edilen 10 sürücüye ise toplamda yaklaşık 6 bin 500 lira cezai işlem uygulandı.

Salihli Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, sorumluluk bölgesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerin etkin ve kararlı bir şekilde devam edeceğini belirtti.