Manisa'da kamyonla çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı

Yaşar Güler (53) yönetimindeki 34 BS 2361 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Erbiller Kavşağı'nda, 35 AG 8541 plakalı Coşkun Altundaş (34) idaresindeki kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak refüje vuran otomobil takla attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Güler ile aynı araçtaki Nuran (47) ve Naz Güler (13), 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.