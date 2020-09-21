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son dakika tahminleri: 22 Eylül 2020 O illere hava durumu uyarısı geldi...

'den gelen son dakika uyarısına göre; 22 Eylül 2020 Salı günü tarihinde yurdun bazı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisinde olacak. Özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde gece saatlerinden itibaren başlayacak olan yağışların öğleden sonra ülkenin doğu kesimini etkisi altına alması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında yaşanan düşüşle beraber vatandaşlar gün içerisinde Meteoroloji'den gelen hava durumu tahminlerini yakından takip ediyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Eylül hava durumu tahminleri ve son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 22.9.2020 00:10 Son Güncelleme: 22.9.2020 00:13 ABONE OL
Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri: 22 Eylül 2020 O illere hava durumu sağanak yağış uyarısı geldi...

Son dakika haberler… resmi sitesinde yer alan günlük değerlendirmelere göre bugün gece saatlerinde ülkenin bazı kesimlerinde başlayan sağanak yağışların ilerleyen saatlerde ise özellikle yurdun doğu kesimlerinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ülkenin batısında yağış beklenmezken yer yer kuvvetli rüzgara dikkat çekiliyor. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika tahminleri…

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI! O BÖLGELERDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR!

Meteoroloji 22 Eylül 2020 tarihli hava durumu değerlendirmelerine göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu ve Tokat illerimizde gün içerisinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü , diğer bölgelerin ise az bulutlu veya açık geçeceği tahmin ediliyor…

Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri: 22 Eylül 2020 O illere hava durumu sağanak yağış uyarısı geldi...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu ve Tokat, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında yurt genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri: 22 Eylül 2020 O illere hava durumu sağanak yağış uyarısı geldi...

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Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri: 22 Eylül 2020 O illere hava durumu sağanak yağış uyarısı geldi...

Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri için tıklayınız...

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Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri: 22 Eylül 2020 O illere hava durumu sağanak yağış uyarısı geldi...
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