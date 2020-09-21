Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri: 22 Eylül 2020 O illere hava durumu sağanak yağış uyarısı geldi...

Son dakika haberler… Meteoroloji resmi sitesinde yer alan günlük değerlendirmelere göre bugün gece saatlerinde ülkenin bazı kesimlerinde başlayan sağanak yağışların ilerleyen saatlerde ise özellikle yurdun doğu kesimlerinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ülkenin batısında yağış beklenmezken yer yer kuvvetli rüzgara dikkat çekiliyor. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu tahminleri…
Meteoroloji 22 Eylül 2020 tarihli hava durumu değerlendirmelerine göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu ve Tokat illerimizde gün içerisinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, diğer bölgelerin ise az bulutlu veya açık geçeceği tahmin ediliyor…
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu ve Tokat, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında yurt genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.