Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Mavi Dolunay ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 31 Ekim'de gerçekleşmesi beklenen Mavi ay için geri sayım başladı. Gökbilimcilerine göre y'ın rengi değişmemekte, ancak toz bulutları sebebiyle Ay mavi renkte görülmektedir. Öte yandan Hava koşullarının uygun ve bulutsuz olmasıyla durumunda Mavi Ay çıplak gözle rahatlıkla izlenebilecek. NASA'dan Mavi Dolunay açıklaması! Mavi Dolunay nedir, ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den izlenecek mi?

MAVİ DOLUNAY NEDİR, NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

31 Ekim 2020 Cumartesi tarihinde gerçekleşecek olan Mavi Dolunay için geri sayım başladı. Gökyüzünde yaşanacak olan görsel şöleni izlemek isteyenler hava koşullarının uygun olması durumunda çıplak gözle izleyebilecekler. Buna göre; haberimizin içerisinden mavi dolunay ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.